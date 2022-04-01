新华社喀土穆3月31日电 中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队3月31日高标准通过联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）新年度首次装备核查和飞行能力评估。

联阿安全部队航空安全处处长奥马尔当天在机场对分队两架直升机进行了飞行能力评估，评估内容涉及直升机资质及履历文件、设备性能和安全配置、飞行追踪系统、联合国特殊任务飞行要求、内外场维护设施和飞行员基本素养等30余类。

同时，分队营区内装备核查组对武器弹药、工程机械、各类车辆以及安保消防、军需营房、通信导航、医疗卫生、文体娱乐共21类数千件装备器材数质量情况逐一认真检查。

联阿安全部队核查官对分队装备性能、战备状态、维护保养、使用管理大加赞赏。装备核查领队德米特罗在交换意见中表示，直升机分队的装备核查工作一直保持着完美的状态。

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队指挥长姜鹏说，此次核查使分队的装备维护水平和自我保障能力有了进一步提升，是检验实战能力的一次现场练兵。

据悉，该维和直升机分队以陆军第82集团军某陆航旅为主组建，配备2架米-171直升机，重点担负兵力投送、搜索救援、物资运输、空中巡逻等任务。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。联阿安全部队的任期已多次延长。

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