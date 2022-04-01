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美国新冠肺炎确诊8008万 高中生心理健康问题加剧

2022年04月01日08:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月31日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月31日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊80085597例，死亡980559例。过去24小时,美国新增确诊34851例，新增死亡1254例。

美国疾控中心3月31日发布的报告显示，疫情期间，美国高中生的心理健康状况恶化。数据显示，2021年，超过三分之一（37%）的高中生报告称，在新冠疫情期间，他们的心理健康状况不佳；44%的学生报告称，他们在过去一年中持续感到悲伤或绝望；超过四分之一（29%）的父母或家中的其他成年人失去了工作。

疫情期间，美国种族主义现象加剧，同样影响到了美国高中生的心理健康。美国疾控中心的数据显示，超过三分之一（36%）的学生表示，他们在新冠疫情期间经历过种族主义。据报道，亚裔学生（64%）、黑人学生（55%）的比例最高。美国疾控中心报告说，无法确定疫情在多大程度上助长了种族主义行径，然而，青年遭受的种族主义经历将影响到他们的心理健康、学习成绩和终身健康风险行为。

(责编：贾文婷、常红)

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