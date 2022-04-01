据今日俄罗斯电视台网站3月28日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯渴望通过外交途径解决乌克兰冲突，但在与基辅举行会谈期间，俄罗斯不会接受西方的任何调停。

报道称，拉夫罗夫周一在与塞尔维亚媒体的视频访谈中说：“我们准备给外交一个机会。这就是我们同意在伊斯坦布尔恢复会谈的原因。”

拉夫罗夫解释说，土耳其政府与俄罗斯及乌克兰的关系都很好，它投入了大量精力，试图让俄乌双方回到谈判桌旁。然而，这位部长说，没有必要将欧盟或美国——它们在这场冲突中支持基辅——纳入和平进程。

拉夫罗夫认为：“有很多例子表明，外交成就有时会被西方同行所破坏。他们再也不值得信任了。”

他还说：“我不想看到我们的西方伙伴进行任何穿梭外交，因为他们在2014年2月在乌克兰以及2015年2月在明斯克已经进行过‘穿梭’。”

拉夫罗夫提醒观众，2014年2月，欧盟成了乌克兰时任总统亚努科维奇与基辅独立广场抗议者之间协议的担保人。“但第二天上午，反对派就这项外交协议发生了争吵，欧盟只得食言。”

拉夫罗夫接着说：“然后在2015年2月，明斯克协议结束了乌克兰东部的战争，并通过给予顿巴斯特殊地位为恢复乌克兰的领土完整开辟了道路。”

然而，基辅的西方支持者随后无法说服乌克兰政府履行其承诺。

拉夫罗夫说：“欧盟证明了它作为一个组织的无能，它无法履行达成的协议。”

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来源：参考消息网

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