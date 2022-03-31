新华社北京3月31日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国家通讯社3月31日援引乌官员的话说，乌克兰和俄罗斯代表团将于4月1日恢复线上谈判。俄总统普京3月31日签署与“不友好国家”以卢布进行天然气贸易结算的总统令。

——乌通社31日报道说，乌克兰谈判代表、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚在社交媒体上说，乌俄代表团将于4月1日恢复线上谈判。他还说，乌方日前在伊斯坦布尔谈判中提出举行乌俄两国领导人会面的建议，俄代表团回应称需首先达成协议草案。

——据俄媒报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫31日表示，应首先完成有关和平协议的文本工作，由双方高级别官员草签，在此之后才能谈及俄乌最高级别会晤。

——俄总统普京31日签署与“不友好国家”以卢布进行天然气贸易结算的总统令。普京表示，要购买俄天然气，“不友好国家”须在俄银行开设卢布账户，新规定自4月1日生效。如果拒绝以此方式付款，俄方将认为这是买方违约，一切后果应由买方承担。普京说，俄天然气供应改用卢布结算是加强俄金融和经济主权的重要一步。

——乌克兰副总理韦列修克31日在视频讲话中说，俄罗斯已同意人道主义车队通过别尔江斯克市至马里乌波尔市的通道。数十辆公共汽车正开往马里乌波尔准备接走滞留民众。另据乌通社报道，乌克兰陆军31日称收复了扎波罗热州几个地区。

——俄国防部发言人科纳申科夫31日在例行发布会上说，2月25日至3月4日，乌克兰军队在亚速海和黑海布设了420枚锚雷。由于天气等原因，约10枚乌军锚雷锚索断裂，在风和洋流的作用下在黑海西部水域向南自由漂移，对周边所在国家船只安全造成直接威胁。他同时否认了此前俄在乌港口拦截约百艘外国船只的说法，并指出乌政府目前在各个港口强行扣押了68艘外国船只。

——科纳申科夫31日说，俄方自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方124架飞机、77架直升机、216套防空导弹系统、341架无人机、1815辆坦克和其他装甲车辆、195台多管火箭炮、762门野战火炮和迫击炮、1689辆特种军用车辆。

——澳大利亚总理莫里森31日说，应乌方要求，澳大利亚政府将向乌提供进一步军事支持，将为乌武装部队提供额外的总价约2500万澳元（1澳元约合0.75美元）的防御性军事援助，其中包括无人机、地面系统和医疗用品等。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、耿鹏宇、岳东兴、白旭）

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