人民网雅加达3月31日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司消息，3月31日，印尼雅万高铁又一控制性高风险工程、全线最长跨高速公路箱梁架设完成，为雅万高铁由万隆向雅加达方向铺轨施工创造了有利条件。

该跨高速公路箱梁位于雅万高铁46号特大桥P136号至P145号墩，上跨车流量密集的雅加达至万隆高速公路，牵涉地方政府部门多，评审手续繁杂，安全性要求和社会关注度都很高，施工难度极大，属于雅万高铁箱梁架设中最后一个高风险、高难度的关键工点。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中国、印尼两国务实合作的标志性项目，全长142公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

目前印尼政府已经表示该项目将于2023年6月投入商业运营，印尼官方对项目建设进度高度关注，当地时间3月30日，印尼海事与投资统筹部部长卢胡特还与我驻印尼大使陆慷一同考察了高铁建设项目进展情况。考察期间，中方建设人员表示，将攻坚克难，奋勇拼搏，同印尼合作方一道，全力以赴推进项目建设，确保项目如期建成通车。

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