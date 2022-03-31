人民网北京3月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：3月21日，美国国务卿布林肯发表声明，宣布美方将对所谓侵犯人权的中国官员实施签证限制，中方表示将采取对等反制。请问发言人有何可以进一步提供的消息？

汪文斌：美方借口所谓人权问题炮制恶劣谎言，并以此为由干涉中国内政，抹黑中国形象，打压中方官员。这些行径毫无道德底线，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。

为维护中国主权安全发展利益，保护中方人员正当合法权益，根据中国《反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉华人权问题上炮制谎言、推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。

美联社记者：英国外交发展大臣特拉斯称，香港自由、民主遭到系统性侵蚀。因此，英国从香港终审法院撤回英籍法官。中方对此有何评论？

汪文斌：对英方施压香港特区终审法院英籍非常任法官辞任并借机诋毁香港国安法、干涉中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。香港国安法实施近两年来，香港法治得到切实完善和更好保障，香港法治指数继续在全球名列前茅，外国投资者对香港的信心进一步增强，这是不容否认的客观事实。英方的攻击指责完全是指鹿为马、颠倒黑白。

英方打着“维护香港法治”的旗号，悍然以政治手法干预和破坏香港司法，这一行径与法治精神背道而驰，是对法律制度的亵渎，充分暴露出英方的伪善面目和双重标准，遭到香港社会各界包括司法法律界的普遍反对和谴责。香港是中国的香港，香港的法治将在“一国两制”和基本法的轨道上继续得到巩固和完善，个别外籍法官的离任、个别国家的抹黑对此不会有丝毫影响。英方无论是打“英国国民（海外）（BNO）护照牌”，还是打“英籍法官牌”，都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的大势，也动摇不了中方坚定不移贯彻“一国两制”、捍卫国家安全、维护香港法治的决心。

我们奉劝英方立即停止拙劣的政治表演，立即停止干预香港事务、干涉中国内政。任何扰乱香港法治秩序、破坏香港繁荣稳定的图谋都将注定以失败告终！

法新社记者：能否提供有关于今日召开的阿富汗邻国外长会的更多信息？

汪文斌：今天，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开了第三次阿富汗邻国外长会。习近平主席向会议致书面致辞。习近平主席在致辞中指出，阿富汗是与会各国共同的邻居和伙伴。我们是山水相连、休戚与共的命运共同体。一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗，是全体阿富汗人民的期盼，也符合地区国家和国际社会共同利益。“亲仁善邻，国之宝也”。中国一贯尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，致力于支持阿富汗实现和平稳定发展。阿富汗邻国协调合作机制自去年9月创立以来，发挥邻国优势，为阿富汗局势平稳过渡发挥了建设性作用。阿富汗邻国要各尽所能，凝聚共识，协调配合，支持阿富汗人民开创美好未来。

王毅国务委员兼外长在会议中提出三点建议：

一是支持阿富汗走出一条自立自强之路。支持阿富汗人民自主决定国家前途命运，让“阿人主导、阿人所有”原则真正落到实处，实现民族和解和国内团结，探索符合国情、顺应时代发展要求的治理模式。坚决反对域外国家在阿富汗制造乱局，利用阿富汗搞地缘争夺。鼓励支持阿富汗广泛包容建政、温和稳健施政，坚持睦邻友好，保障包括各民族和妇女儿童在内全体人民的基本权利。保持耐心和定力，稳步寻求符合各方共同关切和利益的方案，推动阿富汗履行对外承诺和承担应尽的责任。

二是支持阿富汗走出一条繁荣进步之路。向阿富汗提供人道主义援助是当务之急，提升阿富汗自主发展能力是长远之道，形成援阿国际合力是必要之举。中方已向阿富汗提供粮食、疫苗、药品、越冬物资等紧急援助，愿推动支持阿富汗融入地区经济格局，参与地区协同发展。推动国际社会各双多边涉阿机制协同增效，支持联合国发挥应有作用。尊重阿富汗临时政府接受外援的主导地位，反对人道援助政治化。敦促美方作为阿富汗困局始作俑者负起首要责任，停止单边制裁，无条件归还阿富汗国家资产。

三是支持阿富汗走出一条和平发展之路。推动阿方综合施策、多措并举，从源头上肃清恐怖主义，坚决打击包括“伊斯兰国”、“东伊运”在内的各类极端恐怖组织，确保阿富汗不再成为恐怖势力的庇护所、滋生地和扩散源。标本兼治解决难民和毒品问题，帮助阿富汗处理紧迫民生课题，支持阿富汗开展替代种植，共同消灭地区毒品来源。

与会邻国外长感谢习近平主席的重要致辞，为阿富汗邻国协调合作机制注入强劲动力，赞赏中方为汇聚邻国合力、支持阿富汗和平重建发挥的重要作用，赞同应加强协调合作，帮助阿富汗实现和平稳定和经济重建，支持引导阿富汗临时政府切实履行承诺，积极回应国际社会尤其是邻国的期待，强调美国和北约应切实承担对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民资产。

会议发表了《第三次阿富汗邻国外长会联合声明》和《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》。会议宣布启动阿富汗特使定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组。乌兹别克斯坦将主办第四次外长会。

王毅国务委员还代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的八方面共识。

一是强调尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运，探索既符合自身国情、又顺应时代发展潮流的发展道路。

二是总体肯定阿富汗临时政府半年多来的施政努力，呼吁阿方通过对话协商实现民族和解和国内团结，广泛包容建政，温和稳健施政，坚持睦邻友好。

三是对阿富汗境内恐怖势力活动表达共同关切，敦促阿富汗切实同“伊斯兰国”、“东伊运”等各类恐怖组织划清界限、坚决打击，并予以最终清除。加强邻国间反恐安全合作，合力打击地区跨境毒品犯罪。

四是关注阿富汗面临的严峻人道主义困难，决定继续向阿富汗人民提供人道援助，支持阿富汗经济重建和自主发展，加强地区互联互通。

五是呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿富汗经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化。

六是敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展的首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，反对在阿富汗制造乱局、祸害地区的图谋。

七是支持联合国在促进阿富汗和平稳定、协调援助等方面发挥应有作用，呼吁国际金融机构积极向阿富汗注入流动性，助力阿富汗走上良性发展道路。

八是继续发挥阿富汗邻国协调合作机制的独特作用。启动阿富汗邻国阿问题特使（特别代表）定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组，推进落实历次外长会成果。

彭博社记者：今天上午，澳大利亚驻华大使傅关汉请求旁听成蕾的庭审被拒。傅关汉称，根据中澳领事协定，澳方外交官可以旁听任何庭审。中方对此有何评论？

汪文斌：今天北京市第二中级人民法院一审不公开开庭审理了澳大利亚籍被告人成蕾为境外非法提供国家秘密一案，成蕾及其辩护律师到庭参加诉讼。目前案件正在审理过程当中，法院将择期宣判。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，有关国家秘密的案件，不公开审理，任何人不得旁听。澳籍公民成蕾涉嫌犯为境外非法提供国家秘密罪，案件涉及国家秘密，有关法院依法不公开开庭审理，正当合法，无可指摘。

中国是法治国家，司法机关严格依法审理案件，并充分保障有关人员的各项诉讼权利。有关方面应切实尊重中国司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。

中国日报记者：据报道，中国和所罗门群岛已经签署了安全合作协议，这是否就是近期遭到泄露在网上流传的协议？请问中方能否介绍有关情况？

汪文斌：经中所双方友好协商和两国政府批准，3月30日，中国驻所罗门群岛大使和所外交与外贸部常秘草签了中所双边安全合作框架协议。

关于中所安全合作，中方已经多次阐明原则立场。在此我愿再强调三点：

第一，中所开展安全合作基于相互平等、互利共赢的原则，是中所全面合作的应有之义，也是两个主权独立国家的正当权利，符合国际法和国际惯例，不容外部干涉。

第二，中所签署安全合作协议旨在深化双方在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域合作，有利于维护所社会稳定，有利于促进地区和平稳定，有利于增进地区国家共同利益。去年11月所发生社会骚乱后，应所方请求，中方向所提供多批警用物资援助，并派出临时警务顾问组帮助所警方加强能力建设。事实证明，这些合作举措取得了积极成效，受到所政府和人民的真诚欢迎。

第三，中所安全合作不针对任何第三方，与所同其他国家合作互不冲突，可对地区现有合作机制形成有益补充。太平洋岛国是国际合作的大舞台，不是哪个国家的“后院”，更不是大国博弈的竞技场。有关方面应客观理性看待中所安全合作，停止发表不负责任的言论。挑拨、阻挠和破坏中国同岛国友好关系的图谋不得人心，也不会得逞。

日本广播协会记者：据报道，中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明在纽约会见了美国和俄罗斯常驻联合国代表，请问他们各自讨论了什么内容？刘特代是否还会与美国政府朝鲜事务特别代表举行会见？

汪文斌：相信大家都注意到了，刘晓明特别代表正出访相关国家，与各方就半岛局势进行深入磋商和交流。

中方对目前半岛事态表示关切。我们一贯主张，对话协商是解决半岛问题的唯一正确途径。当前形势下，任何可能导致局势进一步恶化升级的举动都是不可取的。

延续半岛对话缓和势头，维护半岛和平稳定，推进半岛问题政治解决进程，符合各方共同利益。我们希望有关各方保持冷静克制，坚持政治解决大方向，相互释放善意，尽快恢复对话，积极寻求打破僵局的方案。中方将继续为实现半岛无核化和推动政治解决半岛问题发挥建设性作用。

湖北广电记者：据日媒报道，日本福岛县和宫城县的4个民间团体30日向日本经济产业省和东京电力公司递交了约18万人联合签名，反对将福岛第一核电站核污染水排海，要求采取其他方法处理。中方对此有何评论？

汪文斌：日方在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家和国际机构充分协商的情况下，执意将核污染水一排了之，是极其不负责任的。这不仅威胁到全球海洋环境，使国际社会承受不必要的风险，也会给日本民众的健康福祉、发展权益带来伤害。我们希望日方不要对各方关切和国内民意置若罔闻，尽快给本国民众和国际社会一个合理的交代。

我们敦促日方撤销将核污染水排海的错误决定，与利益攸关方和相关国际机构充分协商，在认真评估各种核污染水处置方案利弊优劣后再做决策，确保核污染水的安全处置。

路透社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗在几天后进行的不信任投票中可能面临失败。中国是否担心巴基斯坦领导层如生变，中巴关系将会受影响？

汪文斌：中国一贯奉行不干涉他国内政原则。作为巴基斯坦全天候战略合作伙伴和友好邻邦，中方真诚希望巴基斯坦各党派保持团结，共同维护国家发展稳定大局。

总台央视记者：我们注意到，日前国际知名智库彼得森国际经济研究所刊文指出，按大口径统计，去年中国吸引外资规模同比增长超30%，达到3340亿美元的创纪录水平，吸引外资流量占全球约五分之一。中国市场保持着对绝大多数在华外资企业的吸引力。发言人对此有何评论？

汪文斌：你提到的这篇文章观点与前段时间中国美国商会发布的2022年度《中国商业环境调查报告》的观点不谋而合，表明外资对中国经济发展和营商环境充满信心。

我注意到，相关文章指出：同其他国家相比，中国经济增长迄今受疫情影响相对较小，中国有效的疫情防控对经济的提振效应明显；中国港口运转和基础设施与其他国家相比具备显著优势；此外，中国政府持续削减外资准入负面清单，继续向外资提供开放的投资环境，这些都使在华外资企业普遍受益。中国美国商会近期的调查报告显示，66%的在华美企计划今年增加在华投资，83%的在华美企没有将制造或采购转移出中国的打算。此前中国欧盟商会的商业信心调查也提到，仅有9%的在华欧企有投资外迁计划，创有记录以来的最低比例。

当前国际局势动荡多变，世界经济复苏不确定性明显上升。但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面不会改变，中方继续深化改革开放、推进供给侧结构性改革、打造市场化法治化国际化营商环境的决心不会因外部不确定因素增多而变化。今年头两个月，在世界面临新形势、新考验的背景下，中国吸收外资378.6亿美元，同比增长45.2%，交出了开年亮眼的成绩单。中方将一如既往为世界各国企业来华投资提供机遇，同各国一道为世界经济稳定、健康、可持续发展注入更多正能量。

路透社记者：“美国在台协会”人士称，中国大陆对台湾施加的外交军事压力对所有民主国家构成威胁，美国致力于帮助台湾自我防卫。中方对此有何评论？

汪文斌：美方有关言论纯属污蔑抹黑之词，是对中国内政的干涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善处理涉台问题。

彭博社记者：你刚才提到“中方决定”对美方官员实施签证限制。能否澄清下，这是新的制裁还是升级签证限制？中方将对哪些人实施何种制裁措施？

汪文斌：我刚才已经讲了，中方决定对在涉华人权问题上炮制谎言、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。哪些美方官员在涉华人权问题上符合中方的反制裁标准，他们自己心里有数。

路透社记者：澳方称，根据中澳领事协定，澳方应该能够旁听庭审。你能否澄清一下，中国政府是否认为澳方说法有误？

汪文斌：我刚才已经清晰明确地介绍了中方的立场。我们敦促澳方切实尊重中国的司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。

深圳卫视记者：据报道，美国防部3月28日向国会提交了机密版《核态势审议报告》，拜登政府将维持既有核威慑政策，未能履行采用不首先使用核武器政策的竞选承诺。日本内阁官房长官松野博一日前就此表态称，作为美国盟友，日方强烈支持报告中关于维持和增强核威慑的表述，同时高度评价美对于降低核武器作用的立场。中方对此有何评论？

汪文斌：美方《核态势审议报告》尚未公开，我们无法就此作出全面评价。基于美方公布的有限信息，我们遗憾地注意到，拜登政府没有像外界所期待的那样，兑现其竞选承诺，放弃首先使用核武器政策。这将对全球战略稳定和国际核裁军进程产生消极影响。

日本作为唯一遭受过核打击的国家，一方面宣扬建立无核武器世界，另一方面却“强烈支持”美以首先使用核武器为基础的核威慑政策，这充分暴露了日方政策的虚伪性和双重标准。我还要特别指出，近期一些日本政客就所谓美日“核共享”频频发表不负责任的言论，引发地区国家和国际社会的严重关切。日方应切实履行《不扩散核武器条约》义务，坚持“无核三原则”方针，不做损害全球和地区安全的事情。

(责编：于洋、刘慧)