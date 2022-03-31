新华社北京3月31日电（记者谢希瑶、于佳欣）针对美称正在准备一种新的对华贸易政策做法，商务部新闻发言人束珏婷31日说，美国作为世贸组织成员，应该使其贸易政策和做法符合世贸组织规则，而不是另搞一套，以新的贸易政策做法之名，行单边主义、保护主义之实。中美拥有巨大的共同利益，合作是唯一正确的选择。

束珏婷在当天举行的网上例行新闻发布会上说，希望美方采取理性务实的对华经贸政策，与中方相向而行，本着相互尊重、互利共赢的原则，推动中美经贸关系健康稳定发展。这不仅符合中美两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。目前，中美双方经贸团队保持正常沟通。

近期，美国对华无理打压动作频出。在美国无端撤销中国有关企业在美214电信运营牌照之后，美国联邦通信委员会（FCC）日前宣布将中国电信美洲公司和中国移动国际（美国）公司列入所谓“威胁国家安全名单”。

束珏婷说，美方泛化国家安全概念，在缺乏事实依据的情况下将中国企业列入这一清单，限制企业产品和服务市场准入，滥用国家力量对企业进行制裁打压，违背了基本的市场原则和公认的国际经贸规则，损害了中国企业和包括美国用户在内的消费者合法权益。

束珏婷强调，美方应立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化，为包括中国企业在内的各国企业在美经营提供公平、稳定、非歧视的市场环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

针对美国商务部日前表示将调查中国太阳能生产商是否通过在四个东南亚国家开展业务来非法规避太阳能关税一事，束珏婷说，希望美方避免采取贸易保护主义措施，维护全球光伏产业链供应链稳定，促进应对气候变化合作。

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