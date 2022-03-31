新华社北京3月31日电（记者伍岳、王宾）外交部发言人汪文斌31日在例行记者会上说，英方无论是打“英国国民（海外）（BNO）护照牌”，还是打“英籍法官牌”都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的大势。中方奉劝英方立即停止拙劣的政治表演，立即停止干预香港事务、干涉中国内政。

有记者问：3月30日，英国外交发展大臣特拉斯指责香港国安法系统性侵犯香港自由和人权、损害香港高度自治和司法独立，声称支持从香港终审法院撤回两名在职英籍法官。中方对此有何评论？

“对英方施压香港特区终审法院英籍非常任法官辞任并借机诋毁香港国安法、干涉中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。”汪文斌说。

汪文斌表示，香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。香港国安法实施近两年来，香港法治得到切实完善和更好保障，香港法治指数继续在全球名列前茅，外国投资者对香港的信心进一步增强，这是不容否认的客观事实，英方的攻击指责完全是指鹿为马、颠倒黑白。

他说，英方打着“维护香港法治”的旗号，悍然以政治手法干预和破坏香港司法，这一行径与法治精神背道而驰，是对法律制度的亵渎，充分暴露出英方的伪善面目和双重标准，遭到香港社会各界包括司法法律界的普遍反对和谴责。香港是中国的香港，香港的法治将在“一国两制”和基本法的轨道上继续得到巩固和完善，个别外籍法官的离任、个别国家的抹黑对此不会有丝毫影响。英方无论是打“英国国民（海外）（BNO）护照牌”，还是打“英籍法官牌”都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的大势，也动摇不了中方坚定不移贯彻“一国两制”、捍卫国家安全、维护香港法治的决心。

“我们奉劝英方立即停止拙劣的政治表演，立即停止干预香港事务、干涉中国内政。任何扰乱香港法治秩序、破坏香港繁荣稳定的图谋都将注定以失败告终!”汪文斌说。

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