新华社德黑兰3月31日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德3月31日说，美国宣布的对伊最新制裁“是美国政府对伊朗怀有恶意的又一次体现，是美国政府对伊朗失败的极限施压政策的延续”。

哈提卜扎德当天在一份声明中说，美国现任政府言行不一，利用一切机会对伊朗人民作出毫无根据的指控，向伊朗人民施压。美国声称准备恢复履行伊朗核问题全面协议规定的义务，但又再次严重违反联合国安理会第2231号决议。

美国政府30日宣布制裁5个与伊朗弹道导弹计划相关的个人和实体。美国国务卿布林肯在一份声明中声称，伊朗最近对伊拉克埃尔比勒发动导弹袭击等事件，表明伊朗弹道导弹项目对地区和国际安全构成严重威胁。

伊朗伊斯兰革命卫队3月13日发表声明说，当天凌晨对以色列情报机构摩萨德在伊拉克库尔德自治区首府埃尔比勒的一处间谍中心进行了导弹袭击，以报复以军本月上旬袭击叙利亚、致死两名伊斯兰革命卫队指挥官。

美国对伊实施新制裁之际，伊核协议相关方正努力促成美伊恢复履行伊核协议。2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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