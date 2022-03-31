新华社合肥3月31日电（记者岳媛媛）国务委员兼外长王毅31日在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会。

王毅首先宣读了习近平主席书面致辞并代表中方发言。

王毅说，面对处于历史十字路口的阿富汗，我们及时创立阿富汗邻国协调合作机制，确定合作应对阿局势变化的政治共识，充分体现了睦邻友好、守望相助的邻里精神。我们应该秉持命运共同体理念，与邻为善、以邻为伴，进一步发挥邻国协调合作机制的独特作用，推动阿早日实现稳定发展，携手实现本地区持久安全和发展繁荣。

王毅提出三点建议。

一是支持阿走出一条自立自强之路；二是支持阿走出一条繁荣进步之路；三是支持阿走出一条和平发展之路。

与会邻国外长感谢习近平主席的重要致辞为阿富汗邻国协调合作机制注入强劲动力，赞赏中方为汇聚邻国合力、支持阿和平重建发挥的重要作用，赞同应加强协调合作，帮助阿实现和平稳定和经济重建，支持引导阿临时政府切实履行承诺，积极回应国际社会尤其是邻国的期待，强调美国和北约应切实承担对阿重建发展首要责任，尽快归还阿人民财产。

联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞，高度评价中方和邻国对阿人民的慷慨支持，指出阿邻国的团结彰显了全球共同体精神，建议加强人道援助、经济重振、建设性接触合作。

会议发表了《第三次阿富汗邻国外长会联合声明》和《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》。会议宣布启动阿富汗特使定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组。乌兹别克斯坦将主办第四次外长会。

土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦副总理兼投资和外贸部长乌穆尔扎科夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长库雷希、伊朗外长阿卜杜拉希扬、塔吉克斯坦司法部长阿舒里约恩出席。

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