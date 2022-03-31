新华社布鲁塞尔3月31日电（国际观察）世界经济遇寒潮 中欧经贸送暖意

新华社记者

百年变局和世纪疫情交织影响下，世界经济不确定性显著增加，增长动力受到抑制。面对复杂严峻的国际形势，中欧经贸合作依然延续快速发展势头，折射出双方优势互补、互利共赢的本质，为动荡变化的世界注入更多稳定性、确定性和正能量。

逆势增长 量质齐升

尽管受到新冠疫情影响，中欧贸易仍呈现强大韧性和活力。中国自2020年取代美国成为欧盟第一大贸易伙伴，欧盟是中国第二大贸易伙伴。中国海关总署数据显示，今年前两个月，欧盟超过东盟，一跃成为中国第一大贸易伙伴。

从“量”上看，2021年中欧贸易额首次突破8000亿美元，双向投资稳中有进、规模累计超过2700亿美元。从“质”上看，中欧贸易结构不断优化，航空航天、生物、光电、电子等领域贸易增长显著。经贸交流不断深入，中欧经贸高层对话等各层级交流机制持续发挥作用，地方和企业合作平台更加完善。

德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希对新华社记者表示，中国已连续六年成为德国最重要贸易伙伴，2021年德中贸易总额创新高。中国既是全球重要增长市场，也是应对疫情、气候变化等全球性挑战的重要伙伴。

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔表示，欧中贸易特别是德中贸易取得丰硕成果。过去几年里，尽管面临疫情等挑战，双边贸易依然稳步发展。对于整个欧盟来说，中国是非常重要的贸易伙伴，未来欧中贸易将继续保持互利共赢态势。

走深走实 硕果累累

近年来，中欧经贸合作领域不断拓宽。今年3月迎来中欧地理标志协定正式生效一周年，有“钢铁驼队”之称的中欧班列飞驰在亚欧大陆上，更多“一带一路”项目在欧洲落地生根，共同奏响中欧合作新乐章，推动双边经贸关系持续健康稳定发展。

根据协定，中欧双方互认地理标志超过500个，其中希腊萨摩斯葡萄酒被收录到首批上榜之列。希腊葡萄酒大师康斯坦丁诺斯·拉扎拉基斯说：“中国对希腊葡萄酒来说是极具潜力的重要市场。”

中欧班列也不断跑出“加速度”。2021年，中欧班列开行量和货运量再创历史新高，全年开行1.5万列，运送146万标箱，比上年分别增长22%和29%，有效缓解疫情冲击，确保国际产业链供应链稳定畅通，为促进世界经济复苏增添强劲动力。

作为重要物流渠道，中欧班列在西班牙与中国的经贸、文化、教育等领域发挥着重要的载体和纽带作用。总部设在巴塞罗那的西班牙超越荣耀国际货运公司负责人贡萨洛·赫雷斯说，疫情期间，中欧班列与其他运输方式相比呈现出巨大的繁荣景象。

3月，塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇和匈牙利总理欧尔班共同见证匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段正式开通运营。这是中国－中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接，意义重大。中欧共建“一带一路”合作的基础日益牢固，合作前景更加广阔，重要性愈加凸显。

战略对接 释放红利

作为维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明，中欧有着广泛战略共识和共同利益。绿色经济、数字转型战略释放出大量红利，为双边经贸关系发展提供更强后劲。

中欧绿色发展理念高度契合，坚持绿色、低碳、循环发展道路，并通过加大第三方市场合作，共同支持全球尽早摆脱疫情，弥合发展鸿沟。欧盟第一个试点“零碳岛”将由中国新能源技术助力打造，上海电力股份有限公司整合风能、太阳能和氢能等技术，正在帮助马耳他戈佐岛实现这一目标。

勒歇尔表示，欧中开展绿色能源合作至关重要。欧盟2019年公布“欧洲绿色协议”，首次提出到2050年实现碳中和。中国已宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。欧中深化绿色能源合作将提振全球能源转型信心。

中欧也在不断加强数字领域合作。中欧跨境电商成绩亮眼，中国物流平台菜鸟网络在欧洲启动七个分拨中心，运营超过10万平方米的出口海外仓。

芬兰国家商务促进局表示，中国正大力投资创新领域，寻求新的增长点，重点是新的基础设施、新技术及可持续性，包括制造业数字化转型、通过智能解决方案改革医疗保健等，这些为芬兰企业提供了越来越多与中国合作的机会。（执笔记者：康逸；参与记者：李骥志、何丽丽、于帅帅、冯俊伟、朱晟、陈静）

(责编：于洋、杨牧)