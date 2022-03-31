新华网3月31日电（记者姜俏梅）中国驻日本使馆近日举办“携手向未来——纪念中日邦交正常化50周年中日大学生论坛”，来自中日两国的留学生代表在线参会，纷纷表示愿为促进中日友好作贡献。

中国驻日本使馆临时代办杨宇在论坛上发表主旨演讲并与同学们互动交流。他指出，中日之间利益融合达到前所未有的广度深度，两国关系发展给两国人民带来了巨大利益。同时，也要清楚地看到，当前中日关系处在一个机遇与挑战并存的时代，双方要以今年纪念邦交正常化50周年为契机，重温初心，把握机遇，战胜困难，共同打造新时代更加健康稳定、成熟坚韧的中日关系。

杨宇表示，未来属于青年，希望寄予青年，中日关系的美好前景，需要青年一代共同努力实现。他向中日学生们提出了要有独立思考的能力、要做中日沟通的桥梁、要立中日友好的志向三点建议。

受疫情影响，论坛改为线上举办。中日大学生事先分成5个小组，围绕“奥运会带给我的启示”、“新时代中日关系——我的谏言”等议题开展了为期两周的在线研讨。5名学生代表在论坛上汇报了研讨结果，他们一致认为学习和了解对方国家的语言、文化和社会，增加彼此之间的尊重、理解和信赖，是建立友情的重要前提。

“携手向未来——纪念中日邦交正常化50周年中日大学生论坛”由中国驻日本使馆教育处公参胡志平主持，来自北京大学、浙江大学、同济大学、北京师范大学、东京大学、筑波大学、早稻田大学、庆应义塾大学等23所大学的30名中日留学生在线参加，多家中日媒体在线出席活动。

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