新华社华盛顿3月31日电 （国际观察）枪支暴力顽疾暴露美国制度弊端

新华社记者孙丁

美国“枪支暴力档案”网站截至3月30日傍晚的统计数据显示，2022年以来枪支暴力已在美国造成至少10362人丧生，另有8172人受枪伤；不到3个月时间，美国已发生114起造成至少4人伤亡的大规模枪击事件。与去年同期相比，美国因枪支暴力死亡和受伤的人数均在增加。

分析人士指出，照此下去，2022年或超过2021年成为美国20余年来枪支暴力最严重的一年。枪支暴力问题在美国根深蒂固、积重难返，并在政治极化、社会撕裂等多重因素影响下成为一个越拉越紧的死结，而美国政客的不作为更令这一问题越发棘手。

触目惊心

美国近期枪击事件频发，仅在3月的第四个周末，伊利诺伊、马里兰、弗吉尼亚、北卡罗来纳、佛罗里达、得克萨斯、科罗拉多、加利福尼亚等州以及华盛顿哥伦比亚特区都至少通报一起造成人员伤亡的枪击事件。仅芝加哥市一地，不到3天的时间里就有11人受枪伤，所幸无人死亡。

据美国《华盛顿邮报》网站报道，在《创伤外科与急症护理开放获取杂志》的一项分析中，研究人员使用美国疾病控制和预防中心的数据发现，在2009年至2018年期间，仅因为枪支，美国人就损失了1260万年的潜在寿命。在上述时段，枪支导致的死亡人数每年增长0.72%，占创伤死亡人数的比例从47%上升到近51%。

《科学美国人》文章写道，枪支暴力是美国最致命且持续最久的一大“流行病”。

威廉·帕特森大学社会学和刑事司法助理教授杰森·R·席尔瓦评论，美国是唯一在过去20年里每年都发生大规模枪击事件的发达国家。枪击事件造成大量人员伤亡，对公众安全构成重大威胁。

美国智库皮尤研究中心今年2月发布的一份报告指出，美国2020年涉枪死亡人数达45222人，比前一年增加14%。

《纽约时报》文章指出，在新冠疫情与种族矛盾引发的社会动荡等因素影响下，2020年以来美国枪支暴力问题恶化，且迄今未出现缓和迹象。美国犯罪学家和研究人员认为，没有单一原因能解释美国这几年枪支暴力事件数量上升的现象，新冠疫情对经济、社会造成的扰乱冲击以及疫情期间私人枪支持有量进一步增加可能都是影响因素。

政客失职

3月25日，活动人士在华盛顿正对美国国会大厦的一块草坪上放置了1100余个黑色裹尸袋，从高处看，它们组成英文短语“思念和祈祷”，以讽刺美国政客在枪击事件发生后例行公事、千篇一律的表态。

这一示威活动由倡议加强枪支管控的社会活动团体“为我们的生命游行”组织，每个裹尸袋代表150人，合计约17万人，即2018年佛罗里达州帕克兰市高中枪击事件以来美国因枪支暴力丧生人数的总和。组织者之一达乌德·穆明说，他们希望从视觉上呈现这些年美国政客失职的后果有多残酷。

美国媒体分析指出，美国已有20多年未通过重要控枪法律，政治极化、社会撕裂、与枪支买卖相关的金钱利益等都是重要原因。共和、民主两党在控枪问题上长期分歧严重且看不到任何弥合分歧的希望。同时，作为反控枪利益集团中的“老大”，拥有超过500万会员和大量资金的美国全国步枪协会的影响力已深入渗透到美国选举政治的各层级和各方面。

分析人士指出，枪支暴力顽疾难消的治理困境暴露出美国政治混乱的现实，凸显当代美国“民主”政治被金钱和资本所绑架的本质。

积重难返

美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人最重要的权利之一。有研究评估，美国平民手中有各类枪支近4亿支，折合每100人手中有约120支枪。美国的枪支泛滥程度在富裕、发达国家中无疑是负面典型。

长期以来，枪支问题一直是美国选举最热门话题之一。一般来说，民主党人主张更严格管控枪支，包括加强购枪者背景审查、限制攻击性武器销售等，而共和党人则反对限制购枪持枪。

美国总统、民主党人拜登上台后把遏制枪支暴力作为执政目标之一。今年2月，拜登宣布一系列新措施，包括打击非法枪支流动、鼓励支持检察官办理使用“幽灵枪”（即无编号且难以追踪的枪支）犯罪的案件等。但与此同时，共和党人却在州一级推动放宽持枪权的法律，理由之一是美国当前枪支暴力严重，因此更应该允许人们购枪持枪保护自己。

美国民众在控枪问题上也分歧严重。皮尤研究中心2021年的一项民调显示，尽管超七成美国人认为枪支暴力在美国是严重或比较严重的问题，但在限制合法持枪能否减少大规模枪击事件以及枪支保有量与犯罪数量的关系等问题上，持对立观点的人几乎对半分。

分析人士指出，枪支泛滥加剧暴力犯罪，而暴力犯罪增加又使人们更加感觉有必要拥枪自保，形成恶性循环，这让美国的枪支暴力问题越来越难以解决。

(责编：于洋、杨牧)