新华社里斯本3月30日电（记者赵丹亮）由中国和葡萄牙两国联合举办的关于葡萄牙经济复苏计划与企业机遇的线上讲座30日在里斯本举行，来自中葡两国以及葡语国家的中资企业代表、学者近150人出席。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，葡萄牙经济复苏计划全面实施将为中资企业提供大量投资机遇，也将把中葡经贸合作推向新高度。

赵本堂说，葡萄牙经济复苏计划进入全面实施阶段，数字转型、应对气候变化和绿色发展贯穿复苏计划的各个领域，高度契合的发展理念将为中葡两国经济合作带来新机遇，两国企业合作空间广阔。

葡中工商会秘书长贝尔纳多·门迪亚在发言中感谢中国在欧债危机期间对葡萄牙的大力帮助。他说，经济复苏只有在全球化背景下才能实现，欢迎中资企业参与葡萄牙的经济复苏计划。

葡萄牙经济复苏计划执行机构主席费尔南多·阿尔法亚特说，葡萄牙经济复苏计划涵盖经济复苏、气候变化和数字化转型三大方面，在医疗、住房、政府部门和企业数字化、文化数字化、遗产修复和保护、融资创新、技能培训和基础设施建设等领域都存在新的投资机会。

葡萄牙经济复苏计划去年6月获得欧盟委员会批准，涉及资金总额166亿欧元，其中139亿欧元为欧盟拨款。

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