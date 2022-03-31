人民网讯 海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）指出，持续多年的战争给也门造成了巨大痛苦和损失，也门人民渴望公正和持久和平，而解决也门危机的唯一途径是和谈，解决的方案就在也门人自己手里。

沙特《中东报》31日发表题为“也门人开始绘制从战争走向和平的路线图”的文章说，3月30日，在海合会主持下，由也门国内多方参加的解决也门问题磋商会在沙特首都利雅得正式开始，以结束持续7年的也门战争，翻开推动也门走向和平和发展的新篇章。

海合会秘书长纳伊夫在致辞时表示，多年的战争给也门人民造成了巨大痛苦和损失，和谈磋商是解决也门危机的唯一途径，磋商的成功不是一种选择，而是必须实现的现实，我们希望磋商将成为也门实现和平的机会，国际社会将努力促使也门战火尽快熄灭。联合国也门问题特使汉斯·格伦德伯格也在会上表示，我们需要各方共同支持，以达成全面解决也门问题的协议。

报道说，会议将分三个阶段进行，31日开始的第一阶段，主要讨论当前局势并进行评估，第二阶段是审查面临的困难和挑战，最后阶段是确定解决方案。此次磋商会议将持续到4月7日。（安国章）

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