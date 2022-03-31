新华社合肥3月31日电（记者岳媛媛）3月31日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开阿富汗邻国外长会。

王毅代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的八个方面共识：

一是强调尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运，探索既符合自身国情、又顺应时代发展潮流的发展道路。

二是总体肯定阿富汗临时政府半年多的施政努力，呼吁阿方通过对话协商实现民族和解和国内团结，广泛包容建政，温和稳健施政，坚持睦邻友好。

三是对阿富汗境内恐怖势力活动表达共同关切，敦促阿切实同“伊斯兰国”“东伊运”等各类恐怖组织划清界限、坚决打击，并予最终清除。加强邻国间反恐安全合作，合力打击地区跨境毒品犯罪。

四是关注阿富汗面临严峻人道主义困难，决定继续向阿富汗人民提供人道援助，支持阿富汗经济重建和自主发展，加强地区互联互通。

五是呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化。

六是敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，反对在阿制造乱局、祸害地区的图谋。

七是支持联合国在促进阿富汗和平稳定、协调援助等方面发挥应有作用，呼吁国际金融机构积极向阿富汗注入流动性，助力阿富汗走上良性发展道路。

八是继续发挥阿富汗邻国协调合作机制独特作用。启动阿富汗邻国阿问题特使定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组，推进落实历次外长会成果。

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