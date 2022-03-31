人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅谈阿富汗邻国外长会八方面共识

2022年03月31日18:06 | 来源：新华网
小字号

新华社合肥3月31日电（记者岳媛媛）3月31日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开阿富汗邻国外长会。

王毅代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的八个方面共识：

一是强调尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运，探索既符合自身国情、又顺应时代发展潮流的发展道路。

二是总体肯定阿富汗临时政府半年多的施政努力，呼吁阿方通过对话协商实现民族和解和国内团结，广泛包容建政，温和稳健施政，坚持睦邻友好。

三是对阿富汗境内恐怖势力活动表达共同关切，敦促阿切实同“伊斯兰国”“东伊运”等各类恐怖组织划清界限、坚决打击，并予最终清除。加强邻国间反恐安全合作，合力打击地区跨境毒品犯罪。

四是关注阿富汗面临严峻人道主义困难，决定继续向阿富汗人民提供人道援助，支持阿富汗经济重建和自主发展，加强地区互联互通。

五是呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化。

六是敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，反对在阿制造乱局、祸害地区的图谋。

七是支持联合国在促进阿富汗和平稳定、协调援助等方面发挥应有作用，呼吁国际金融机构积极向阿富汗注入流动性，助力阿富汗走上良性发展道路。

八是继续发挥阿富汗邻国协调合作机制独特作用。启动阿富汗邻国阿问题特使定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组，推进落实历次外长会成果。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部