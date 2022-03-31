道砟车行驶在已完成双线铺轨的轨道上。中国土木工程集团有限公司供图

人民网开罗3月31日电 （记者沈小晓）近日，中国铁建中国土木与当地企业共同建设的阿联酋联邦铁路二期项目B、C标段主线双线铺轨完成，阿联酋两大酋长国，阿布扎比与迪拜实现了铁路“双线连接”。

阿联酋铁路二期项目B、C标段地形、地质条件复杂，穿越广袤沙漠、戈壁，以及多个阿联酋国家重地。自2021年4月30日项目开始正式铺轨以来，建设团队在项目执行欧美标准、工期紧张、疫情防控等压力下，多措并举高质量、高效率推进项目建设，采用了全套“中国制造”的施工生产设备进行铺轨作业。历时11个月，现已完成BC标段正线铺轨451公里，实现了双线铺轨贯通。

铁路“双线连接”阿布扎比和迪拜，彰显了中国企业的施工组织能力和履约能力，获得了业主和当地社会各界的赞扬。

阿联酋联邦铁路二期项目是阿联酋联邦铁路网的重要组成部分，建成通车后，将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸。中国铁建中国土木参与建设的这条“钢铁长龙”未来将助力阿联酋经济建设和民生事业发展，造福当地社会和人民。

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