新华社北京3月31日电 题：借香港疫情搞“离间计”纯属白费心机

新华社记者

在祖国坚强支持和香港社会共同努力下，香港第五波新冠肺炎疫情快速上升的势头得到明显遏制，抗疫阻击战正进入新的关键时刻。然而某些西方媒体延续其对中国一贯的抹黑行径，竟以疫情为工具攻击“一国两制”下祖国内地与香港的守望相助，妄言“疫情加剧了北京对香港的控制”云云。然而这种明眼人一看便知的“离间计”，蒙骗不了包括广大香港同胞在内的全体中国人民，欺骗不了国际舆论，只能暴露出西方某些人的是非不分和居心不良。

香港第五波疫情发生后，确诊数字急剧上升，香港仅靠自身能力显然无法有效控制疫情。香港是中国的香港，中央拥有对香港特别行政区的全面管治权，此时有责任也有义务施以援手，这不仅充分体现了“一国两制”的制度优越性和初心所在，更彰显了中央政府和内地民众对香港的无私大爱，但丝毫没有影响特别行政区的高度自治。

事实上，香港特区政府始终履行着抗疫工作的主体责任。内地支援香港抗疫工作专班成立后，根据特区政府提出的具体请求，出台了系列援港抗疫措施——“希望内地短期内能支援一批检测人员”“方舱医院方面，希望内地能负责全程的规划、设计、建造”“内地能否考虑开通水路、铁路等更多渠道，保障供港物资的稳定”……一步步落实的中央援港措施，正是在香港特区政府抗疫专班5个工作组负责人所提出的多项紧迫请求基础上，得以开展的。

同时，特区政府采取的每一项措施均有坚实的法律基础。2月下旬，特区政府已将根据《紧急情况规例条例》（第241章）订立的《紧急情况（豁免法定规定）（2019冠状病毒病）规例》刊宪，为特区政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括筹建医院及隔离设施等，提供法律基础。内地医护人员在港参与救治工作，也有了相应的法律依据。这是对“一国两制”的尊重，是“一国两制”有效运行的生动体现。

中央支援更获得了香港民意的热烈拥护。紫荆研究院最新民意调查显示，83.2%的受访者表示支持内地医护人员来港支援，81.8%的受访者因中央支援而增强了对香港抗疫的信心，78.5%的受访者认为中央专家组的工作对香港抗疫有帮助。显而易见，绝大多数香港市民欢迎并感谢中央的援助，血浓于水不是一句空言。

香港也是众多外国在港人士和机构的共同家园，中央的支持同样惠及在港外国人士。香港尽快稳控疫情、恢复正常生活，符合包括在港外国人士在内的全体香港居民的共同利益，也是所有人的共同责任。和西方一些国家对待疫情的消极姿态不同，严峻疫情下香港必须秉持“人民至上、生命至上”理念，在动员自身力量的基础上善用中央支援，这种协同与配合是“一国两制”的应有之义。

人命关天时刻西方一些人还企图借香港抗疫捏造谎言挑唆矛盾，显见这些人缺乏起码的同理心，也显见他们对香港所谓的“关心”纯属伪善。他们借香港疫情“鸡蛋里挑骨头”，对中国中央政府“泼脏水”，纯属是非不分的“逢中必反”，更是完完全全的政治操弄。

疫情是一面镜子，个别西方媒体惯用的挑拨离间与制造恐慌等伎俩，在现实映照下迅速露出原形。当前正是香港战疫的关键阶段，700多万香港同胞应看清是谁在无事生非、蛊惑人心。中央和香港特区几个月来所付出的艰辛努力绝不能被浪费，反中乱港势力抹黑中央支援的图谋绝不容得逞，也决不会得逞。历史已多次证明，祖国永远是香港最坚强的后盾，相信在不远的将来，香港抗疫成功也必将再次证明这个真理。

(责编：苏缨翔、燕勐)