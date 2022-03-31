新华社伦敦3月30日电（记者郭爽）英国研究人员在新一期《全球健康杂志》发表一项研究报告，分析了美国和英国等国家和地区的新冠疫情死亡情况，表示美英在新冠大流行前被认为是对流行病准备最充分的国家，但实际情况不及预期。

英国曼彻斯特大学研究人员分析了20个国家和地区的新冠死亡人口数据。其中，“寿命损失年数”这个指标反映了因新冠导致的与预期寿命相比的过早死亡情况。计算显示，美国的总体寿命损失年数最高，为10289624，即使按人口比例计算，在每1000人的寿命损失年数上，美国仍然位居前列。

在每1000人中因新冠死亡人数这个指标上，英格兰和威尔士在上述国家和地区中最高，达到2.39。在90岁以上人口因新冠死亡的比例中，英格兰和威尔士为5.78%，也是最高。

曼彻斯特大学研究人员说，这些结果说明美英应对新冠大流行的实际情况不及此前有关研究的预期。在2019年全球健康安全指数中，美国和英国被认为是应对流行病或大流行病准备最充分的两个国家。

研究人员还指出，不同的抗疫措施会显著影响一些年龄阶段人口的死亡率。比如，与拥有相似医疗保健系统、人口构成和养老院环境的澳大利亚相比，有分析显示英国养老院的死亡率是澳大利亚的270至300倍。

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