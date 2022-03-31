人民网约翰内斯堡3月30日电 （记者闫韫明） 3月30日，联合国人居署在肯尼亚内罗毕召开的2022年执行局第一次会议上，宣布在中国政府支持下设立“上海全球可持续发展城市奖”（简称“上海奖”），并将在今年10月31日世界城市日全球主场活动中颁发首届奖项。

中国驻肯尼亚大使、常驻联合国人居署代表周平剑在人居署宣布奖项设立后代表中国政府作表态发言。发言指出，当前世界已进入实现联合国可持续发展目标“行动十年”，落实2030年可持续发展议程是国际发展的核心任务。但是新冠肺炎疫情依然在世界各地延宕反复，2030年可持续发展议程全球落实面临严峻挑战。习近平主席提出的全球发展倡议为推动实现全球可持续发展开辟光明前景。为加快实现可持续发展目标，推动落实全球发展倡议，中国政府积极行动，支持联合国人居署设立“上海奖”，鼓励世界各国城市采取脚踏实地的行动，加快落实2030年可持续发展议程。中国政府愿以“上海奖”为纽带，加强与人居署及各成员国在城市发展领域的交流与合作，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

“上海奖”是由联合国人居署与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同设立，由联合国人居署主导的国际奖项。该奖项以城市可持续发展为主题，用于表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市，并将特别关注包括“一带一路”国家、全球发展倡议参与国在内的广大发展中国家城市取得的成绩。“上海奖”的设立将提升国际社会对城市可持续发展领域的关注，加强城市间交流与分享，深化多边合作，引领世界城市携手共进，更好落实2030年可持续发展议程和全球发展倡议。

“上海奖”每年评选1次，设1个综合奖，奖励在城市可持续发展方面整体表现突出的城市；若干主题奖，奖励在城市可持续发展某一方面取得突出进展的城市；根据每年具体情况，还将视情设立特别奖。首届“上海奖”将于近期启动征集评选。

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