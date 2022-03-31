新华社内罗毕3月30日电 通讯：“我们非常无助”——探访遭遇严重旱灾的非洲之角村落

新华社记者白林 董江辉

在肯尼亚东部基利菲郡班达里村，村民扎瓦迪向记者展示掰下来的玉米棒，或无粒，或短小。她今年种的5英亩（约合30亩）玉米，因干旱几近绝收。

“就像你看到的一样，我们没有粮食，非常无助。”她说。

包括肯尼亚北部、东部在内的非洲之角地区正经历一场严重旱灾，大量农作物歉收甚至绝收，牲畜死亡，民众生活困苦。记者日前在基利菲郡采访时看到，大片农作物因干旱枯萎。

非洲之角位于非洲东部。联合国人道主义事务协调厅近日发布报告说，在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里这3个旱灾最严重的非洲之角国家，已经连续3个雨季降水量低于平均水平。

肯尼亚国家干旱管理局基利菲郡干旱协调员恩达蒙加说，基利菲郡的旱灾始于去年8月，降雨不足导致旱情持续恶化。

旷日持久的干旱造成大量牲畜死亡。45岁的卡罗琳以养牛作为家庭主要收入来源，她养了40头奶牛，而这场旱灾已让她失去了32头。

“我还种了些玉米，但收成不好。我们勉强能生存，主要依靠救济，大多数时候我们只能喝粥。”卡罗琳说，她现在特别担心孩子的吃饭和上学问题。

恩达蒙加说，由于缺乏牧草和水，基利菲郡已损失大量牲畜，21.9万人面临严重饥荒，人们需要食品救济。

在基利菲郡的一些偏远地区，当地人在政府指导下，在一些低洼处修建储水设施。埃柳德是土生土长的基利菲郡班达里村人，他感叹这次干旱的严重。“我们现在从几公里外取水。我养的3头牛全因干旱而死，养的山羊也死了不少。”

根据肯尼亚国家干旱管理局今年2月发布的“短雨季粮食和营养安全评估”报告，肯尼亚约有310万人因旱灾面临粮食短缺，需要紧急援助。

联合国人道主义事务协调厅报告说，如果接下来降水量仍然持续不足，非洲之角这场旱灾有可能成为这一地区40年来经历的最严重紧急情况，将有超过1300万人面临严重粮食安全问题，成千上万居民将被迫离开家园寻找食物、水和牧场。

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