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联合国儿基会：23个国家因疫情仍未完全恢复正常课堂教学

2022年03月31日13:10 | 来源：新华网
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新华社联合国3月30日电（记者尚绪谦）联合国儿童基金会（儿基会）30日发布报告说，受新冠疫情影响，23个国家至今仍然没有完全恢复正常的课堂教学。

儿基会报告说，过去2年中，近1.47亿名儿童损失面授课堂教学课时达2万亿小时。此外，许多儿童即使在学校重新开放后也没有能够返回课堂。利比里亚在2020年12月重开学校后，43%的公立学校学生没有返校。南非失学儿童从2020年3月的25万名增加到2021年7月的75万名。

报告还显示，许多国家的儿童教育水平堪忧，而疫情之后很可能使这种情况恶化。从32个国家和地区的数据看，本来需要2年时间掌握的基本阅读能力在这些国家和地区需要7年，基本运算能力则需要11年。在这些国家和地区的八年级学生中，四分之一的学生达不到二年级学生该有的基本阅读能力，超过一半的学生达不到二年级学生该有的基本运算能力。

儿基会执行主任凯瑟琳·拉塞尔在一份新闻公报中说，随着新冠疫情进入第三年，学校需要新常态：让孩童返回课堂，评估他们的学习进度，帮助他们补课，确保教师获得必要培训。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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