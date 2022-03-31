新华社伦敦3月30日电 综述：西方对俄制裁加重多国民众能源负担

新华社记者

近期以来，俄乌冲突以及西方对俄制裁推动国际能源价格大幅上涨，进一步推升欧美多国民众的日常消费支出。

英国汽车服务公司RAC政策主管尼古拉斯·莱斯表示，汽油和柴油价格“几乎每天都在打破纪录”。该公司日前发布的一项调查显示，七成英国司机对高油价“非常担忧”。

希腊阿提卡加油站经营者协会主席玛丽亚·扎格卡告诉新华社记者，燃油价格高企对加油站经营者和消费者带来了挑战。“如今燃油有点像奢侈品，我们几乎忘了它是一件日常商品。”

在丹麦首都哥本哈根的一家加油站里，车主达留斯·科沃杰伊斯基对新华社记者说，同样是给车加满油，现在要比去年10月份前后多支付110丹麦克朗（1美元约合6.7丹麦克朗）。“价格升得这么高，我觉得有点疯狂了。”

“加油站燃油价格每天都在上涨，令人心烦。这意味着你不会想买太多其他商品，因为光是购买燃油就付了很多钱。”哥本哈根居民奈杰尔·巴纳德告诉记者，能源价格上涨增加货物运输成本，影响了很多商品价格，已经对人们日常生活产生了困扰，而这种冲击还将继续。

美国普通汽油平均价格3月也创下新高。伍德麦肯兹咨询公司分析师埃德·克鲁克斯表示，购买汽油支出是美国家庭预算中的重要组成部分。社交媒体上的“汽油价格”话题下有许多美国人抱怨燃油价格，或者开着苦涩的玩笑。

欧美以外部分地区也受到西方对俄制裁和油价飞涨影响。卢旺达首都基加利居民亚历克斯·恩加兰贝告诉新华社记者，俄罗斯是世界主要石油出口国，对俄制裁影响国际油价。卢旺达依赖石油进口，因此很快感受到了价格变化。“我们不知道这种情况多久会结束，但手头拮据的日子看来得持续一段时间了。”

“事情拖得越久，情况就越糟糕。我们只能希望价格恢复正常，像卢旺达这样需要进口燃料的国家能够以更低价格买到这些商品。”恩加兰贝说。

分析人士指出，对俄制裁将损害西方国家自身利益。克罗地亚能源专家伊戈尔·格罗兹达尼奇告诉新华社记者，对俄制裁是“有问题的”，目前欧盟通胀率已升至高点。欧洲不可能在短时间内替换掉俄罗斯天然气，俄罗斯天然气不会被美国天然气取代。

英国沃里克大学全球能源教授迈克尔·布拉德肖对新华社记者表示，很难预测欧洲需要多长时间才能摆脱对俄罗斯能源的依赖，改变方向将充满挑战。

克鲁克斯表示，自20世纪60年代以来，俄罗斯是欧洲可靠的天然气和石油供应国。如果欧盟不再准备成为这项贸易的可靠客户，这将对欧洲以及全球能源系统产生重大影响。

在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师克雷格·埃尔拉姆指出，目前看来欧盟不会像美国一样禁止俄罗斯石油进口，否则这不仅将打击俄罗斯，对欧洲国家而言也是重创，因为没有其他地方可以提供大量且价格可负担的石油。（参与记者：黄泽民、杨海若、赵修知、林晶、李学军、吉莉、于帅帅、王海洲、普拉希德、安德斯·孔斯豪、雷利亚·杜舍、玛丽亚、察齐斯）

(责编：苏缨翔、燕勐)