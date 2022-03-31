新华社北京3月31日电 题：美国从乌克兰危机中“趁火打劫”——俄乌冲突系列评论之一

编者按：俄乌冲突爆发已一个多月。一个多月来，美国政府和媒体沆瀣一气，在乌克兰问题上对中国横加指责，颠倒黑白，混淆是非，造谣污蔑，企图转移视线，嫁祸中国。是可忍，孰不可忍。新华社特播发系列评论，一组六篇，目的在于澄清事实，回击美方的不实之词，揭露美国挑起战争、从中牟利的霸权主义本质。

新华社记者吴黎明

俄乌冲突牵动世界人心，包括中国人民在内的国际社会，都希望乌克兰早日重归和平。然而，美国《纽约时报》等西方媒体近来却无端散布谣言，诬称中国“坐山观虎斗”“将在俄乌冲突中成为赢家”“希望从地缘政治变化中获益”云云。

妄言“中国赢家说”，是美国罔顾事实，把他们大发战争财的邪恶心思生搬硬套到中国头上。从“点火”到“拱火”，从“火上浇油”到“趁火打劫”，美国在乌克兰问题上的“四步曲”玩得让人“由衷叹服”。

第一步是“点火”——乌克兰今日的战火，“导火线”是由美国埋下的。长期以来，为了围堵俄罗斯，美国祭出两大手段：一是北约五轮东扩，二是在俄周边大搞“颜色革命”，乌克兰是美方重点经营的前哨。从2004年的“橙色革命”到2014年乌克兰政治动荡，背后都有美国的影子，最终点燃了俄罗斯与乌克兰兄弟阋墙的纷争。

第二步是“拱火”——在俄乌冲突爆发之前一段时间里，美国不断“拱火”，大肆制造紧张氛围。去年12月，俄罗斯就安全保障问题要求美国和北约做出书面保证，美国根本不做实质性答复，而是反复渲染战争威胁，并主导北约增兵东欧。美国前国会议员加巴德表示，美方只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以阻止战争爆发，但美国政府不这么做。

第三步是“火上浇油”——俄乌冲突爆发后，美国一边口口声声反对战争，一边向乌“递刀子”，频频给乌方提供各种武器装备，打造对俄制裁统一战线，鼓动西方国家民众加入乌方建立的所谓“国际反俄战队”……美方不择手段，唯恐乌克兰局势降温。

第四步是“趁火打劫”——精于算计的美国明确表示不会派美军到乌克兰与俄军作战，拒绝引火烧身，但却一个劲鼓动俄乌冲突升级，目的就是要“趁火打劫”。西班牙国际问题专家胡利奥·里奥斯日前发表文章指出，“华盛顿是赢家”。美国是拱别人的火，算自己的账，打着“一石多鸟”的小算盘，嘴脸丑恶。

美国的军工复合体是这场冲突的直接受益者，并且长期从中牟利。冲突发生后，包括德国在内的一些欧洲国家大规模提升国防预算，增加从美国购买各种武器装备的投入，让美国军工企业乐开了花。曾在美国国防部长办公室工作多年的富兰克林·斯平尼日前在其博客中写道，俄乌冲突让美国一些人“开香槟庆祝”。岂止是军工复合体，美国煽风拱火也让该国银行家、石油大亨从中赚得盆满钵满。

数十年来，美国一直通过制造“可控混乱”和“离岸平衡”维护其全球霸权和欧洲事务主导权。如今，美国的图谋再次得逞。控制了有“自立”倾向的欧洲，孤立了老对手俄罗斯，还能把难民潮等苦痛留在大洋彼岸。俄乌冲突之后，追求战略自主的欧洲被迫加强与美国紧密协调，这是美国近年来梦寐以求的跨大西洋关系“团结”局面。

中国在乌克兰问题上是光明磊落的。和为贵是中国几千年优秀传统文化的精髓之一，中方历来主张和平，反对战争。中国长期奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护公平正义，始终根据事情本身的是非曲直决定立场。中方对欧洲大陆重燃战火深感痛心。俄罗斯和乌克兰都是中国的友好国家，两国爆发冲突，对中国没有半点好处。俄乌冲突发生后，中方始终积极劝和促谈，为和平发声、为和平尽力，呼吁有关方面“谈出结果、谈出和平”。

美国不仅从俄乌冲突中得了“便宜”，反而倒打一耙，处心积虑地散布“中国赢家说”，令人不齿。古人云，玩火者必自灼，失德者必自戕。似美国这般挑起战争、从冲突对抗中渔利的霸权主义做派，注定会受到历史的审判。

(责编：苏缨翔、燕勐)