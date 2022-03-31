新华社华盛顿3月30日电（记者孙丁）美国总统拜登3月30日接种了新冠疫苗第四针，也就是第二剂加强针。

拜登当天在白宫发表讲话说，我们已经来到应对疫情的一个关键转折点，需要国会继续为美国防疫拨款。他透露，由于资金不足，联邦政府不得不取消一些治疗新冠病患的单克隆抗体药物订单并大幅削减分配给各州的药物供应量。

讲话结束后，79岁的拜登接种了新冠疫苗第二剂加强针。他在去年9月底接种了第一剂加强针。美国食品和药物管理局29日修订新冠疫苗紧急使用授权，批准50岁及以上等人群接种第二剂辉瑞或莫德纳新冠疫苗加强针。

据悉，美国联邦政府为无医疗保险美国人提供新冠检测和治疗的经费已经耗尽，帮助这一群体接种疫苗的经费也即将用光。

拜登政府28日向国会递交2023财年联邦政府预算申请，其中提出投入数百亿美元用于加强美国应对未来疫情的能力，这一数字远低于高达8133亿美元的国防预算申请。美国有线电视新闻网专栏作家吉尔·菲利波维奇在最新一篇文章中写道，美国在军费开支上大手大脚，同时却抱怨没钱投给关乎社会民生的项目，这说不通。（参与记者：谭晶晶）

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