新华社华盛顿3月30日电 专访：俄乌冲突等多重因素给亚洲经济增添不确定性——访IMF亚太部主任李昌镛

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）亚太部主任李昌镛日前接受新华社记者线上专访时说，亚洲经济目前面临新冠疫情影响和美联储加息可能带来的金融环境收紧风险，同时俄乌冲突持续可能给亚洲经济增添不确定性。

IMF上周发表声明说，李昌镛被提名为韩国央行行长候选人，他将从IMF亚太部主任的职位上卸任，并于4月初从IMF正式退休。李昌镛在被提名前接受了新华社记者专访。

李昌镛表示，目前IMF正通过各种渠道量化俄乌冲突影响，具体数据尚未出炉，这一定程度上也是因为仍有很大的不确定性。他指出，俄乌冲突影响亚洲经济主要通过大宗商品价格上涨，尤其是油价。出口大量大宗商品的印度尼西亚受危机冲击预计较小，而依赖石油进口的韩国、日本、印度将更易受到影响。

李昌镛认为，俄乌冲突只是目前给亚洲经济增长蒙上阴影的因素之一。变异新冠病毒奥密克戎毒株在亚洲经济体的传播，以及美国货币政策正常化导致的利率上升，都给亚洲经济增长带来风险。对亚洲经济而言，这些因素都不是积极因素，而且各因素之间还会相互影响。

他认为，美联储上调利率一方面可能导致亚洲经济体资本外流，另一方面也可能推高融资成本，从而加剧亚洲债务问题。IMF数据显示，亚洲债务占全球债务的比重已从2007年的25%升至目前的约40%。他指出，亚洲债务显著增加，高利率肯定会影响借贷成本和融资成本，甚至可能减缓经济增长。

李昌镛等多位IMF官员于3月中旬联合撰文指出，长期来看，乌克兰危机可能导致能源贸易转变、供应链重新配置和支付网络碎片化，并促使各国重新考虑其持有的外汇储备，这会从根本上改变全球经济和地缘政治秩序，进一步增加全球经济碎片化风险，特别是在贸易和技术方面。

李昌镛告诉记者，他希望这样的局面不会发生，希望俄乌冲突尽快结束，全球化能够继续下去，多边主义能够最终胜利。他强调，贸易是促进增长的极佳动力，交流越多，就会有更多的想法碰撞、更多的技术发展。

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