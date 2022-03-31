新华社耶路撒冷3月30日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列文物局3月30日报告，该国研究人员在出土陶罐中发现了2600年前的香草残留物。相关研究已发表在美国《公共科学图书馆·综合》杂志上。

以色列文物局和特拉维夫大学研究人员对出土于耶路撒冷老城两处建筑的13个陶罐展开研究，它们原本用于存放葡萄酒和橄榄油。研究者通过气相色谱质谱仪测量残留物发现，罐子内有甘油、乳酸和酒石酸的组合，说明其用途之一是储存葡萄酒。有些罐子中发现了单糖，被推断是来自葡萄的天然糖分。香草醛在5个罐子内占据了主导，很可能是被用作葡萄酒添加剂。

研究称，出土陶罐中含有葡萄酒物质不足为奇，但香草非常罕见。在出土的这批陶罐中，并未发现其他任何香料的痕迹。

公元前586年，新巴比伦王国攻占耶路撒冷，犹大王国灭亡。出土陶罐的一处建筑被证实是在那时被毁，研究人员因此认为，香草残留物的发现证明了当时的犹大王室已有饮用香草味葡萄酒的习惯。

由于香草当时无法在本土种植，这一发现还为研究犹大王国同外界的香料等贸易往来提供了依据。研究人员说，考古证据表明，公元前7世纪阿拉伯地区南部的贸易蓬勃发展，香草可能从印度或东非进口。

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