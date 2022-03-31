新华社里斯本3月30日电（记者温新年 赵丹亮）葡萄牙总理科斯塔3月30日率领社会党政府成员在首都里斯本阿茹达宫正式宣誓就职，本届政府中有17名部长和38名国务秘书。

葡萄牙总统德索萨在就职仪式上说，社会党在1月30日的议会提前选举中获得绝对多数席位，说明人民对科斯塔政府的绝对信任，政府必须履行好职责。

科斯塔表示，本届政府将展示出“勇气和雄心”以应对任何可能面临的挑战，政府将延续前两个任期的政策和使命，努力把葡萄牙建成一个更加公平、更加繁荣、更具创造力的国家。

本届政府中，埃莱娜·卡雷拉斯任国防部长，成为葡萄牙首位女防长；前国防部长克拉维尼奥转任外交部长。此外，在3月29日的议长选举中，前外长席尔瓦胜出，成为新一届议长。

这是科斯塔自2015年出任总理以来社会党首次获得半数以上议会席位，科斯塔此前领导的两届政府均是通过同其他党派结盟组建的少数派政府。2021年10月，葡萄牙议会投票否决政府提交的2022年预算案，引发政治危机。德索萨随即宣布解散议会，提前举行议会选举。在今年1月30日的议会选举中，社会党获得议会230个席位中的绝对多数，科斯塔执政基础得以加强。

葡萄牙是议会制国家，议会实行一院制，因本次为提前选举，本届政府任期将延长半年，至2026年10月。

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