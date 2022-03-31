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俄罗斯或扩大“卢布结算清单”范围

2022年03月31日11:05 | 来源：新华社
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新华社北京3月31日电 继天然气后，俄罗斯方面3月30日表示，可能要求更多俄罗斯商品以卢布结算，包括能源和农产品。

面对西方对俄方空前制裁，俄总统弗拉基米尔·普京23日宣布，俄方向欧洲联盟成员国等“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。普京已责成政府、中央银行和俄罗斯天然气工业股份公司在本月31日前采取相应措施。

俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金30日表示，以卢布结算商品应该扩大至原油、谷物、金属、化肥、煤炭和木材。

这是1月26日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的救世主塔楼。新华社记者白雪骐摄

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天在记者会上被问及如何评论沃洛金的表态。据塔斯社报道，佩斯科夫表示，俄方必定会就这一想法有所行动，如果普京下命令，“这必将会形成具体建议”。

欧洲国家领导人反对用卢布结算俄罗斯天然气。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克28日在七国集团能源部长会议后表示，他们一致认为，俄方“单方面”做法“显然违反合同”，七国集团“不能接受用卢布结算”。

佩斯科夫先前多次强调，俄方“不可能免费”提供天然气。

这是3月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布钞票。新华社记者白雪骐摄

俄罗斯能源在欧洲国家能源需求中占重要地位，欧盟所需天然气的约40%从俄罗斯进口，以欧元和美元结算。哈贝克30日宣布，德国进入天然气短缺应急方案三级分类中的第一级“预警阶段”。一旦进入最高的第三级，德国政府将出手干预，分配能源供应。

据俄罗斯卫星通讯社报道，佩斯科夫30日说，俄方认为，美元的信用已经严重动摇，唯一的替代方案是扩大本国货币的使用。

不过，佩斯科夫同时说，不会于31日立即开始启动卢布结算机制，“付款和交货是耗费时间的过程”。（惠晓霜）

(责编：苏缨翔、燕勐)

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