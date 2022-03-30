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漫评乌克兰危机中的美国角色之三：

发起制裁围攻 加剧分裂对抗

陈籽
2022年03月30日08:21 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

自俄罗斯总统普京2月21日宣布承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”以来，欧美等国纷纷挥舞起“制裁大棒”，向俄罗斯全面发起制裁围攻。

在实施了一系列制裁措施，包括冻结俄企在部分西方国家资金、限制俄企使用美元等主要流通货币进行国际贸易后，西方国家竟然将俄罗斯的猫和狗也列入制裁名单。

此前，猫科动物国际联合会正式官宣对俄制裁，呼吁本机构下属的各国分会停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关联的机构参加该组织举办的展会和比赛。而俄罗斯的狗也无法参加于3月10日至13日在英国举行的最盛大的狗展——克鲁弗兹狗展。

制裁从来不是解决问题的根本有效途径。挥舞制裁大棒并不能换来和平与安全，只会进一步加剧分裂对抗。

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(责编：崔越、常红)

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