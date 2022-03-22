大熊猫双胞胎幼崽首次在室外亮相。人民网记者 姜波摄

人民网马德里3月21日电 （记者姜波）西班牙马德里动物园当地时间21日举行活动庆祝建园50周年，西班牙王后索菲亚、中国驻西班牙大使吴海涛、马德里自治区主席阿尤索和马德里市长阿尔梅达等出席了当天的庆祝活动。去年9月在该园出生的大熊猫双胞胎幼崽“友友”和“久久”当天也正式与公众见面，并首次在室外亮相。

去年9月，中国旅西大熊猫“花嘴巴”在马德里动物园诞下一对大熊猫双胞胎，是该动物园自2016年来首次有大熊猫幼崽出生。去年12月，经西班牙网友票选，两只大熊猫幼崽分别被命名为“友友”和“久久”，寓意中西两国友谊长久、熊猫健康长寿。目前，两只幼崽出生已满6个月，生长发育状况良好，体重已超过15公斤。

吴海涛在活动上致辞表示，1978年，首对大熊猫来到西班牙并在马德里动物园安家，迄今已有7只大熊猫在这里出生。他们的到来是中西友好关系和文化交流的象征，承载着西班牙人民的喜爱与祝福。去年9月，双胞胎熊猫幼崽“友友”和“久久”在马德里动物园出生。“友友”和“久久”象征着友谊和长久，它们的命名寄托着两国人民对中西友谊地久天长的美好期许。中西双方正在协商，计划今年续签大熊猫租借合同，希望这份期许继续延续下去。

阿尤索表示，去年刚出生的双胞胎熊猫幼崽“友友”和“久久”不仅体现出马德里动物园在濒危物种保护方面所做的重要努力，也是西中友谊的象征。首个在西班牙出生的大熊猫“竹琳”曾经给很多马德里民众留下了难以忘怀的美好记忆，相信新出生的双胞胎熊猫幼崽未来也将给大家带去很多欢乐。

马德里动物园自1978年接收首对大熊猫以来，迄今累计共有11只大熊猫在此生活过，其中7只在西班牙出生。40多年来，大熊猫深受西班牙人民喜爱，成为中西友谊使者，见证了中西关系的不断成长。

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