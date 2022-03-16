人民网华盛顿3月15日电 （记者李志伟）3月15日，中国驻美国大使秦刚在《华盛顿邮报》发表题为《我们在乌克兰问题上的立场》的署名文章。秦刚表示，所谓中方事先知情、“默许”、“纵容”等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。他还强调，“美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。”

秦刚指出，有人散布虚假信息，称中方事先对俄罗斯的军事行动知情并要求俄方在北京冬奥会后再动手。也有谣言称俄方要求中方提供军事援助。“我愿负责任地告诉各位，所谓中方事先知情、‘默许’、‘纵容’等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄、乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。”

秦刚强调，美方官员多次威胁对中国企业进行制裁，这毫无道理。战争和制裁都不可能带来和平。“美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。”

秦刚指出，有人把台湾问题和乌克兰危机联系起来，渲染台海冲突风险。这是本质不同的两件事，乌克兰是主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政。一些人不能在乌克兰问题上强调主权原则，转过头就在台湾问题上损害中国主权和领土完整。台湾的前途希望在于两岸关系和平发展并最终实现祖国统一。“中方将继续坚持和平统一政策，同时保留遏制‘台独’的一切选项。”

针对乌克兰局势，秦刚表示，当务之急还是尽快实现停战，保护平民不受伤害。作为安理会常任理事国和世界上负责任大国，中国将继续发出声音、提出倡议、采取行动、付出努力。中方愿与各方保持沟通、止战促和，切实维护地区和世界的和平稳定。

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