人民网北京3月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3月15日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，14日，美政府官员就杨洁篪主任同美总统国家安全事务助理沙利文会晤吹风称，沙在会晤中重申基于“与台湾关系法”、美中三个联合公报、“对台六项保证”的“一个中国”政策，对中方在海峡两岸的路线和挑衅行动表达关切。中方对此有何评论？

赵立坚：当地时间3月14日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在意大利罗马举行会晤。双方就中美关系以及共同关心的国际与地区问题进行了坦诚、深入和建设性的沟通，同意共同落实好两国元首共识，增进了解，管控分歧，扩大共识，加强合作，为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道积累条件。

杨洁篪主任强调，台湾问题事关中国的主权和领土完整。美方在中美三个联合公报中都明确承认只有一个中国。一个中国原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。本届美国政府在台湾问题上作出坚持一个中国政策、不支持“台独”的承诺，但行动与表态明显不符。中方对近期美国在涉台问题上一系列错误言行表示严重关切和坚决反对。任何纵容支持“台独”分裂势力，企图打“台湾牌”搞“以台制华”的图谋都不可能得逞。中方要求美方认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则、中美三个联合公报规定和美方所作承诺，不要在十分危险的道路上越走越远。

法新社记者：据报道，美国对盟友称，在俄罗斯请求中方提供包括地对空导弹等装备后，中方已显示出愿意提供相关军事援助的迹象。你可否证实？在昨天的记者会上回答类似问题时，你说美方在散播针对中国的虚假信息。你的意思是中方未收到、未回复俄罗斯的援助请求吗？还是说相关报道不完全准确？如果是后者，可否说明报道中哪些内容是虚假信息？

赵立坚：我昨天已经回答了类似的问题，所说的已经非常清楚了。美方完全是在散布虚假信息。

《澳门月刊》记者：据报道，美不具名官员称，美政府14日通过外交电报和情报人员当面通报方式告知北约和部分亚洲盟友，应俄方请求，中方已表达向俄提供军事和经济援助的意愿，预计中方将予以否认。美方此举旨在加大情报公开力度，以打击虚假信息。请问中方对此有何评论？

赵立坚：相信大家也都注意到了，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14日已经否认俄罗斯曾请求中方提供军事援助。美方不时制造和传播虚假信息，既不专业，也不道德，更不负责任。这样做只会使美国进一步失信于世界。

美方应该做的，是深刻反思自身在乌克兰危机发展演变过程中所扮演的角色，真正为推动乌克兰局势缓和做些实事。

《人民日报》记者：近日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在人权理事会第49届会议代表40余国作共同发言，呼吁人权高专办加大对经社文权利和发展权的投入，反对将人权作为政治工具的做法。中方能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：当前，全球人权事业面临严峻挑战。全球近８亿人生活在极端贫困之中。新冠疫情仍在全球肆虐，可能导致7100万人返贫。疫情暴露出多边人权机构对经社文权利和发展权投入严重不足。中方欢迎联合国人权高专办将消除不平等作为核心工作，期待高专办在维护经社文权利和发展权方面作出更多建设性努力，特别是帮助发展中国家战胜疫情挑战、实现经济社会可持续发展。

消除贫困与饥饿、让所有人都过上繁荣和充实的生活，平等和有尊严地发挥自己的潜能，这是《联合国2030年可持续发展议程》的重要内容。消除贫困本身就是促进和保护人权。中方主张，各国应统筹兼顾和协调发展减贫、经济、社会、文化和环境发展与人权保障。我们呼吁各国坚持以人民为中心，保障和改善民生，切实保障弱势群体权利，特别是减少新冠疫情对贫困人口的影响，不让任何一个人掉队。我们期待高专办继续为此发挥积极作用。

同时，我们希望各方通过建设性对话与合作促进伙伴关系，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路，反对将人权作为政治工具的做法。

总台央广记者：3月11日，联合国人权理事会第49届会议举行与酷刑问题特别报告员对话。中方代表发言对美国严重的警察暴力和酷刑问题表示关切。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：美国警察暴力执法致人死亡的恶性事件层出不穷。2021年，美国有超过1124人死于警察暴力，其中大部分是在非暴力犯罪甚至没有犯罪行为的情况下被警察杀掉。《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年，美国约有30800人因警察暴力死亡，其中非洲裔因警察暴力死亡的概率是白人的3.5倍。

媒体经常曝光美国包括私营监狱在内的各类拘留场所酷刑、虐待和暴力事件。关塔那摩监狱系统性虐囚和酷刑臭名昭著。美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供。外交部发言人和有关媒体也多次介绍过关于美国17艘军舰组成的“海上监狱”、在立陶宛等国设立的“黑狱网”，这更是美国监狱系统肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证。

事实充分说明，美国毫无资格自诩所谓“人权灯塔”和“人权卫士”，更没有资格打着人权旗号对别国人权说三道四。中国呼吁联合国人权理事会、酷刑问题特别报告员加大关注美国严重侵犯人权行径，敦促美国采取切实措施解决有关问题。

总台国广记者：据报道，前不久，王毅国务委员兼外长代表、前驻欧盟使团团长、大使、驻文莱大使杨燕怡访问了菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡和东盟秘书处，请介绍一下有关情况。

赵立坚：近期，王毅国务委员兼外长代表、前驻欧盟使团团长、大使、驻文莱大使杨燕怡访问了菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡和东盟秘书处。此访旨在加强与东盟国家沟通，落实去年中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会成果和共识，推进中国东盟全面战略伙伴关系建设。

访问期间，杨燕怡大使同四国外长、东盟事务高官和东盟秘书长等就落实纪念峰会成果、深化双方务实合作、落实全球发展倡议以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。双方均高度评价中国东盟纪念峰会的重要意义，一致同意制定全面战略伙伴关系行动计划，加强抗疫、经贸、互联互通、数字经济、可持续发展、人文交流等合作，就落实全球发展倡议加强沟通，共同促进地区疫后全面复苏。双方均强调要支持东盟在区域合作中的中心地位，通过对话协商妥善处理分歧，共同维护地区和平稳定和发展繁荣的良好局面。

彭博社记者：联合国信息显示，俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，250多万人已逃离乌克兰，近600人死亡，另有千人受伤。请问中方是否担心俄罗斯进攻城市造成平民伤亡？全世界都看到俄罗斯在攻击城市、居民区和医疗机构。中方是否试图说服俄方停止此类行动？

赵立坚：乌克兰问题有着复杂的历史背景和经纬，演变到今天这种局面，中方也深感痛惜。乌克兰危机是各种复杂因素共同作用的结果。中方领导人、王毅国务委员兼外交部长、外交部官员包括外交部发言人及相关部门都一直在为劝和促谈做工作。外交部发言人也花了很多时间给大家介绍中方所作努力。

中方也向乌克兰提供了人道主义援助。我可以告诉大家，中方的第三批人道主义物资昨天已经运抵波兰，将很快运往乌克兰。中方在乌克兰问题上的立场和表态完全是客观、公正和建设性的。我们的目的非常明确，那就是尽快推动局势缓和下来，结束冲突。我们相信，中方立场将会得到越来越多国家理解和支持。

法新社记者：还是关于虚假信息和乌克兰危机的问题。中方此前曾指责美国在乌克兰问题上煽风点火。请问中方是否愿意承诺不向俄罗斯入侵提供帮助、不会火上浇油？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地表明了中方在有关问题上的立场。中方在乌克兰问题上的立场是无可非议的。

彭博社记者：你刚才提到了第三批人道主义援助，可否介绍更多情况，比如价值多少？包括哪些物资？

赵立坚：中方已经就相关信息发布了消息稿，请你查阅。

《环球时报》记者：据报道，伊朗外交部发言人14日称，伊核协议恢复履约谈判处于休会状态，尚未达到宣布达成协议的时刻，因为尚有部分重要的未决问题有待美方作出决定。同日，美国务院发言人普莱斯称，如对俄制裁引发的僵局导致伊无法重返伊核协议，美将对外交替代方案持开放态度。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，伊核全面协议恢复履约谈判已进入最后阶段。各方已就恢复履约协议文本大多数内容达成共识，仍有个别问题需要解决。中方希望各方加大外交努力，争取早日就未决问题达成一致。美方作为伊核危机的始作俑者，应尽快作出政治决断，积极回应伊方合理关切。

同时，伊核谈判不是在真空中进行的。我们注意到，乌克兰局势正给谈判进程带来影响。对于俄方提出的关切，中方支持美欧与俄方加强协商，探讨双方都能接受的解决办法。目前没有替代全面协议的更好方案，各方应共同维护来之不易的谈判成果。我们将继续建设性参与谈判，致力于推动全面协议早日重返正轨，维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平与稳定。

总台央视记者：据日本媒体报道，在福岛第一核电站5、6号机组附近正在进行挖掘作业，所挖出的大坑将存放在排海前经稀释处理的核污染水。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对日方的有关动向十分关切。长期以来，国际社会就日本核污染水排海的正当性、排海方案的合理性、核污染水数据的可信性、净化设备的可靠性等问题，向日方提出了诸多质疑和关切。日方迄未给出充分、可信的说明。国际原子能机构技术工作组上个月刚刚赴日本进行了首次访问，并向日方提出了一系列问题。有关福岛核污染水处置的评估工作仍在进行之中。日方对各方关切置若罔闻，匆忙推进核污染水排海的准备，这种做法极不负责任。

日方应认真回应国际社会合理关切，撤销将核污染水排海的错误决定，停止推进排海的准备工作，切实履行应尽的国际义务。日本在同各利益攸关方、有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

《北京日报》记者：日前，国际原子能机构三月理事会再次将美英澳核潜艇合作相关问题列入会议正式议题。中方代表在议题下做了专题发言。中方能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：美英澳核潜艇合作构成严重核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定。中方对此严重关切并坚决反对。

在中方建议下，继去年11月理事会后，国际原子能机构3月理事会再次以协商一致方式设置单独正式议题，专门讨论美英澳核潜艇合作相关问题。这充分体现了包括理事会成员在内的国际社会对三国核潜艇合作的严重关切，三国不应视而不见。

正如中方代表在会上指出的，美英澳核潜艇合作事关《不扩散核武器条约》的完整性、有效性和权威性，相关保障监督问题涉及机构所有成员国利益，应由机构所有成员国共同讨论决定。为此，中方已建议机构成立所有成员国均可参加的特别委员会，就所有相关政治、法律和技术问题进行深入讨论，并向机构理事会和大会提交建议报告。在各方达成共识之前，美英澳三国不应开展核潜艇相关合作，机构秘书处也不应为成员国作主，擅自与三国谈判针对三国核潜艇合作的保障监督安排。

中方呼吁机构所有成员国继续通过政府间进程，就美英澳核潜艇合作开展实质性讨论，以实际行动共同捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

东方卫视记者：据报道，印度尼西亚G20事务共同协调人达贾尼日前表示，作为二十国集团（G20）轮值主席国，印尼认为，每个国家都有权对包括乌克兰局势在内的各种问题表达关切，但G20是一个多边经济合作机制。印尼将专注于履行G20领导人罗马宣言规定的义务，以及自身优先事项，不打算将乌克兰危机纳入当前议程。中方对此有何评论？

赵立坚：二十国集团是国际经济合作主要论坛，不是讨论乌克兰等政治安全问题的合适场所。在当前形势下，二十国集团在推进国际抗疫合作、维护世界经济稳定复苏等方面承担重要责任，应坚持职责定位，深化团结合作，携手应对全球公共卫生、经济、金融等突出挑战。中方支持印度尼西亚作为主席国，围绕“共同复苏，强劲复苏”主题，按照既定议程推进二十国集团各领域合作。中方将继续深入参与巴厘岛峰会筹备进程，同有关各方一道推动峰会取得成功，为完善全球经济治理、促进疫后经济复苏作出积极贡献。

法新社记者：美国国务院发言人普莱斯昨天表示，美国总统国家安全事务助理沙利文与美方代表团直接、清楚地对中方在俄罗斯入侵乌克兰后对其提供支持表示关切。他说，我们非常清楚地向中方表示，我们不会袖手旁观，不会允许任何国家为俄罗斯填补亏空。如果你说媒体报道是针对中国的虚假信息，那么请问你对这条关于美国政府关切的官方表态有何回应？

赵立坚：杨洁篪主任在有关会晤中指出，乌克兰局势走到今天这一步，是中方不愿看到的。应理顺乌克兰问题历史经纬和来龙去脉，正本溯源，回应各方合理关切。着眼长远，积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，鼓励相关各方开展平等对话，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，维护欧洲和世界和平。中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则。中方致力于劝和促谈，国际社会应共同支持俄乌和谈尽快取得实质性成果，推动局势尽快降温。各方应保持最大限度克制，保护平民，防止出现大规模人道主义危机。中方已向乌提供紧急人道主义援助，并将为此继续作出自己的努力。中方坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行。

法新社记者：中方是否担心随着形势发展美方可能会对中方实施制裁？美方表示正密切关注中方举动。如果像媒体报道的那样，俄方已向中方请求援助，那么在考虑是否向俄方提供援助时，潜在的美方制裁是否也是中方的考量因素之一？

赵立坚：中方已经多次就有关制裁问题表明立场。中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上“双输”或“多输”的局面，还会干扰影响政治解决的进程。当前世界经济受疫情冲击等影响已经很艰难了，有关制裁会对世界经济复苏造成冲击，对各方都不利。我们强烈要求美方在处理同俄方关系时，不得损害中方正当权益。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常经贸合作。

法新社记者：有媒体报道，沙特阿拉伯已邀请习近平主席在四月初开始的斋月结束之后访问利雅得。中方是否收到了访问邀请？习主席是否有此出访计划？

赵立坚：我没有可以提供的消息。

印度报业托拉斯记者：联合国秘书长古特雷斯昨天表示，他与中国、法国、德国、以色列、土耳其就结束乌克兰冲突展开斡旋保持密切联系。你对此有何评论？

赵立坚：中方的立场我已经阐述得非常充分了。我们支持一切劝和促谈、有助于缓和紧张局势的外交努力。

法新社记者：菲律宾方面周一表示，菲方就一艘中国军舰在菲海域非法停留事召见中国驻菲大使。该军舰在苏禄海停留三天。菲官员称此举为侵犯菲主权的非法侵入。中方对此有何评论？

赵立坚：中国海军舰船过航菲律宾群岛水域，系根据《联合国海洋法公约》行使无害通过权。中方过航行动安全、规范，符合国际法和国际习惯。我们希望有关方面客观理性看待。

路透社记者：昨天你提到美国驻乌克兰使馆删除网站上的生物实验室文件。美方称这些实验室旨在预防疫情，而俄罗斯与中方似乎反复暗示，这些实验室有军事目的。请问你最初的消息来源是什么？我发现好像是一个保加利亚的记者2月26日在推特上发布了一些报道情况，声称美国驻乌使馆删除了这些文件，不过她提到的那些文件现在网站上还能看到。这个保加利亚记者的推特是你的消息源吗？还是你是从俄罗斯情报部门或中方自己的情报部门得到的信息？

赵立坚：根据我们掌握的信息，美方确实删除了相关文件。至于面对国际社会的质疑和反对，美方是否又恢复了文件，又或者你看到的是不是美方漏删的文件，你应该去问美方。应该作出解释和澄清的正是美方。美方有关做法，是在故弄玄虚，还是在欲盖弥彰？你也应该向美方要一个说法。

我要强调的是，国际社会对美国在乌克兰生物实验室问题上的关切，关键在于美国到底做了什么，向世人隐瞒了什么？美方为什么20年来独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制？为什么不开放这些生物实验室供国际专家独立调查？这些问题，你可以去问问美方。

追问：非常感谢你刚才的回答。你到底掌握了什么信息？请你进一步阐述。

赵立坚：我昨天已经说过，根据2005年美国国防部与乌方签署的协议，美国国防部的代表有权参与乌方设施所有相关活动，而且乌方不得公开美方认定的“敏感信息”。根据美方2021年底向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的文件，美方在乌克兰有26处实验室等合作设施。

然而，美国国防部近日又表示，美乌合作的实验室数量是46个。这不是很矛盾吗？

我们还注意到，对于美国国防部代表有权参与乌方设施活动，乌方须将境内所有危险病原体存在美乌合作的实验室，须上交美国国防部索要的危险病原体。乌方未经美方许可不得公开美方认定的“敏感信息”等关键内容。美方在日前所作的所谓声明中并未对这些内容作出澄清。

这让人如何信服呢？人们不得不质疑，美方到底有没有往这些实验室派人？具体的活动范围到底是什么？美国在乌克兰到底有多少个合作设施？

而且根据日前已经公开披露的消息，乌克兰境内的这些实验室是按照美国国防部命令运行的。美国对这些实验室活动已投入超过2亿美元。你不是问我们掌握了什么信息吗？我们注意到，俄方最新披露了美国在乌生物实验室的一些研究计划，其中包括UP－4计划，利用候鸟迁徙传染禽类病毒；R－781计划，利用蝙蝠传播人类致病病原体；UP－8计划，研究克里米亚－刚果出血热病毒和汉坦病毒。俄方披露的这些证据显示，美国想通过试验候鸟迁徙和病毒传播之间的关系来获得释放生化武器的手段。此外，这些证据也显示美西方国家有计划地搜集并转移乌克兰境内生物样本，可能开展了针对特定种族的生物研究。

面对俄方不断披露的这些证据，美方只说一句“虚假信息”敷衍了事，这如何让人信服呢？美方若要自证清白，就应该本着负责任态度，对其生物军事活动作出全面澄清。我们欢迎在联合国、《禁止生物武器公约》等框架下，由国际社会对俄方披露的文件共同进行评估。我们更呼吁美国开放这些生物实验室供国际专家独立调查，并停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制。

澎湃新闻记者：据报道，日前土库曼斯坦顺利举行非例行总统大选。土副总理、民主党候选人谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫高票当选土新一任总统。中方对此有何评论？是否向土方致电祝贺？如何看待中土关系发展？

赵立坚：中方对土库曼斯坦顺利举行总统选举和谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫当选总统表示热烈祝贺。习近平主席已向谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫发去贺电。

作为真诚互信的战略伙伴，中方坚定支持土库曼斯坦走符合本国国情的发展道路。相信在谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统的领导下，土库曼斯坦将继续保持稳定，实现各项发展目标，在国家建设中取得新成就。

中方高度重视中土关系，愿同土方一道，以庆祝两国建交30周年为契机，深化中土全方位互利合作，推动中土关系不断迈上新台阶，造福两国和两国人民。

彭博社记者：联合国秘书长裁军事务高级代表中满泉上周表示，没有国家向联合国安理会提起关于乌克兰生物武器的控诉。中方反复表示对此事感到关切，那么请问中方是否提起控诉？是否提交所谓的证据？

赵立坚：我不了解你说的有关情况。在联合国安理会讨论美在乌生物实验室问题时，中国常驻联合国代表已阐明中方在这一问题上的严正立场。

法新社记者：关于刚才路透社记者提问的有关美国驻乌克兰使馆网站相关问题。你刚刚提到可能是美方恢复或漏删了文件。你的意思是美方可能是近期恢复了你所发截图的文件吗？在中方掌握的信息中，这些文件具体是什么时候被删除了？

赵立坚：我发布的推特截图上你可以看到“404 not found”。这意味着你点进这个链接查询不到相关文件。至于美方是什么时候恢复了相关文件，这些文件是不是原来的文件，你就要去问美方了。

彭博社记者：还是关于乌克兰人道主义局势的问题，似乎形势将继续恶化。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫警告称，俄罗斯国防部不排除可能会直接控制目前已被全面包围的乌克兰大城市。然而，杨洁篪等中国外交官仍在呼吁各方保持克制以保护平民。中方是否担心乌克兰平民伤亡情况会加剧？中方正利用哪些工具阻止这一情况？

赵立坚：我们已多次介绍了中方关于乌克兰人道主义局势的立场。王毅国务委员也曾阐述了中方关于乌克兰人道主义局势的六点立场，在此我就不一一赘述了。

中方在同有关方接触时一直在呼吁，要防止出现大规模人道主义危机，要保护平民安全。我们也注意到，俄乌双方的和谈在这方面也取得了一些进展。双方建立了人道主义走廊，包括中国公民在内的各国平民也利用这条人道主义走廊撤离了战区。中方希望同各方加强沟通，使乌克兰局势尽快缓和下来。我们不愿看到平民陷于战火，我们对他们深表同情。

(责编：王禹蘅、常红)