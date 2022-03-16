美国应本着负责任的态度，对在全球范围内的生物军事活动作出全面澄清，停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制，提升全球生物安全水平

近日，俄罗斯接连曝光美国在乌克兰实施的生物军事合作项目，进一步揭开了美国这个“生物军事帝国”的面纱。

美国是世界上生物军事活动最多的国家。美国早年继承了侵华日军731部队的罪恶遗产，以德特里克堡基地为大本营研发生物武器。1975年加入《禁止生物武器公约》后，美国的相关研发活动仍在继续。该基地也因此被国际社会称为美国政府最黑暗的实验中心。

近几十年来，美国这个“生物军事帝国”的版图不断扩大。根据美国自己公布的数据，美国国防部在全世界30多个国家开展生物合作项目。美国以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，控制了数百个生物实验室。美国在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角。

“以多边核查确保普遍遵约”是国际共识。但美国却把全球性生物军事活动当做自家的事情，谁也不让管，导致事实上谁也无法管。2001年，国际社会本已就建立《禁止生物武器公约》核查机制达成一致，美国却以“核查损害美国的安全和经济利益”为由，突然单方面退出谈判。此后，美国一直独家反对建立核查机制。

正是由于没有核查机制、无法进行核查，美国的生物军事活动日益引发国际社会严重关切。面对国际社会质疑，美国的立场变得越发激进。美国顽固地认为，美国有没有遵守《禁止生物武器公约》，只能自己说了算。美国不仅不让国际社会查，而且不让任何国家问，谁问就给谁扣上“散布虚假信息”的帽子。这是典型的强盗逻辑、霸权行径。

美国经常说的话自相矛盾，恐怕自己都不相信。去年11月，美国说在乌克兰有26个实验室等合作设施，今年3月11日又改口说有46个。美国说在乌克兰没有运营实验室，偶尔派人也只是帮助乌方确保实验室安全，但2005年美乌签署的协议明明白白写着，美国国防部代表有权参与乌方设施所有相关活动，乌境内所有危险病毒都必须储存在这些实验室并按要求提供给美方，乌方不得公开美方认定的“敏感信息”。

国际社会不禁要问：这到底是谁的实验室？这样的实验室到底有多少？美国要那么多病毒干什么？公共卫生信息为什么不能公开？美国的生物实验室遍布中亚、东欧、东南亚、南亚、中东和非洲，是不是都是这样的“合作”模式？

如果美国的意图真的是维护生物安全、加强公共卫生，国际社会没有理由不支持；但如果美国是在借机攫取别国生物资源，甚至研发生物武器，那就要另当别论。当前形势下，为了乌克兰和周边地区以及全世界人民的健康和安全，美国是时候给国际社会一个交代了。希望美国本着负责任的态度，对在乌克兰以及全球范围内的生物军事活动作出全面澄清，停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制。

遵约不是喊口号，国际法的权威必须得到维护。在联合国、《禁止生物武器公约》的框架下，完全可以由国际社会对俄罗斯曝光的文件进行评估，同时也公平、公正地听取美方的解释。这有助于恢复国际社会对美国履行国际义务的信心，也有助于提升全球生物安全水平，符合国际社会的共同利益。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 16 版）

(责编：胡永秋、白宇)