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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营承办维和人员“女性周”活动

2022年03月22日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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开幕仪式上我维和步兵营代表杨榕瑜上台发言。维和步兵营供图
开幕仪式上我维和步兵营代表杨榕瑜上台发言。维和步兵营供图

人民网喀土穆3月21日电 （记者苏航）21日，南苏丹首都朱巴联合国维和营地中国营区，朱巴战区“女性周”活动拉开帷幕，来自10余个国家的女性维和人员相聚一堂，以“舞”会友，共话友谊。

此次活动由我第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营承办，以“交流文化，增进友谊”为主题，旨在展示各国特色文化，促进战区女性维和人员的交流与合作。

开幕仪式上，中国营维和女兵为到场嘉宾奉上了精彩的表演。一曲《赤伶》，一支《万疆》，动人的旋律，优美的舞姿让在场嘉宾连连赞叹。随后，柬埔寨、尼泊尔等国家维和官兵带来的民族舞蹈同样赢得阵阵掌声。

仪式结束后，她们来到中国营食堂，学习手工制作水饺，近距离感受中国饮食文化，增进对中国的了解。

在接下来的一周中，朱巴战区还将组织多场专题研讨会，总结女性维和人员在促进任务区性别平等、保护妇女权益、预防和解决冲突、推动和平进程中所发挥的独特作用。

据悉，在联合国维和行动的各个领域，都活跃着女性军人的身影。中国女性维和官兵在维和行动中发挥了越来越重要的作用，30年来，先后有1000余名女性官兵参与医疗保障、联络协调、扫雷排爆、巡逻警戒、促进性别平等、妇女儿童保护等工作，向世界展示了中国女性维和军人的飒爽英姿。

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(责编：苏缨翔、常红)

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