人民网墨西哥城3月21日电 （记者谢佳宁）加德满都消息：当地时间3月21日上午，尼泊尔特里布万大学孔子学院与巴鲁达中学签署了汉语教学合作协议，学校全体师生参加了签约仪式。巴鲁达中学校长比诺·潘迪特表示：“迄今为止尼泊尔只有两所公立学校开设了孔子学院汉语课程，第一个所是杜巴高中，第二所就是我们的学校，我们的学校能够有这个机会，我们感到很荣幸。”

2023年起，巴鲁达中学将在９年纪开设汉语课程作为选修课，选课名额为20位。中学将每年还将增加课程，计划至2026年从9年级到高中共开设4个汉语课程。高中毕业以后，学生可以申请奖学金去中国学习不同专业。

据悉，特里布万大学孔子学院成立于2020年，由东华理工大学和青海民族大学两所中国大学共同支持。特里布万大学孔子学院拟通过与巴鲁达中学的合作，进一步推进尼泊尔的汉语教学，促进中尼双边文化交流合作。

特里布万大学孔子学院刘悦明主任说：“学生时代学习语言的能力是非常突出的，我希望今后能够和巴鲁达中学全方面地探讨语言学习，共同开拓汉语学习、汉语教学。”特里布万大学孔子学院汉语老师王莉沙表示，有很多尼泊尔学生对中国和汉语展现出非常强大的热情和兴趣，让人感到非常开心。

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