新华社伊斯兰堡3月21日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月21日，国务委员兼外长王毅在伊斯兰堡同巴基斯坦外长库雷希共同会见记者。

王毅说，很高兴应库雷希外长邀请出席伊斯兰合作组织外长会。这也是新冠肺炎疫情发生后，我首次对巴基斯坦进行双边访问。我同库雷希外长在充满友好和团结氛围中举行广泛深入会谈，巩固了传统友谊，加强了战略协调，促进了务实合作。我们一致认为，面对当前深刻演变的国际格局，面对世界上发生的一系列动荡挑战，中巴双方有必要加强战略沟通，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为地区和平与繁荣注入稳定性，为世界发展与进步贡献正能量。

王毅就中巴关系发展提出四点建议。

一是坚定相互支持。无论国际形势和各自国内发生什么变化，中方都将坚定奉行对巴友好政策，坚定支持巴基斯坦人民走符合本国国情的发展道路，坚定支持巴基斯坦捍卫主权、独立和领土完整，希望巴各党各派加强团结协作，维护好国内发展稳定的大局。

二是加快共同振兴。深化发展战略对接，高质量建设好中巴经济走廊，坚定不移推进重点合作项目，拓展绿色、数字、减贫、卫生等领域合作，支持巴基斯坦发展产业，做强商业，振兴农业，实现更加均衡、更为自主、更可持续的发展。

三是深化反恐合作。中方支持巴方对达苏恐袭凶手予以严惩，赞赏加强对在巴中国人员和项目的安全保障，将一如既往帮助巴提升执法安全能力建设。

四是密切多边协作。加强在阿富汗、乌克兰等国际和地区议题上的协调，共同践行真正的多边主义，切实维护国际关系基本准则，反对强权霸凌和单边制裁，推动国际秩序朝公正合理方向发展。

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