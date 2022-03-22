新华社伊斯兰堡3月21日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月21日，国务委员兼外长王毅在伊斯兰堡同巴基斯坦外长库雷希共同会见记者时介绍了应邀出席伊斯兰合作组织外长会的考虑。

王毅说，我此次作为中国外长首次应邀参加伊斯兰合作组织外长会，充分体现了中国和伊斯兰国家期待进一步深化合作的强烈愿望。

王毅表示，此次伊斯兰合作组织外长会的主题是“结伴实现团结、公正、发展”。在当前国际形势下，这一主题具有特殊重要意义。其中的4个关键词，恰恰是中方出席会议的目标，也是中国同穆斯林朋友的共识。

中方为了“结伴”而来。中国同伊斯兰世界有着深厚的历史渊源、相似的价值追求、共同的历史使命。在两大文明走向复兴的伟大进程中，我们愿与伊斯兰各国朋友们相互理解，相互支持，风雨同舟，结伴同行。

中方为了“团结”而来。中国和伊斯兰世界的合作是南南合作的重要组成部分，面对百年变局和世纪疫情，中国和伊斯兰世界有必要更紧密地团结起来，形成共同立场，发出共同声音，维护共同利益。

中方为了“公正”而来。当今世界并不太平，国际体系和国际关系基本准则面临严峻挑战。我们愿与伊斯兰世界的朋友们一道，践行真正的多边主义，维护各国的主权独立和民族尊严，维护联合国宪章和宗旨，维护国际关系公平正义。

中方为了“发展”而来。中国和伊斯兰各国合作有着巨大的潜力、互补的优势、广阔的空间。我们愿与朋友们一道，高质量共建“一带一路”，加快实现各自发展振兴，为促进世界经济复苏和增长作出应有贡献。

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