新华社开罗3月20日电 （国际观察）多重因素致中东粮食涨价 主要进口国布局粮食安全

新华社记者李芮

近来，多重因素导致中东多个粮食进口国食品价格涨幅明显，多国政府出台增加食品补贴、降低食品附加税等一揽子措施，并通过进口来源多样化、增加粮食种植和发展现代技术等举措，加快布局粮食安全。

多重因素导致食品价格飙升

在多个中东国家，受俄乌冲突、高通货膨胀率、新冠疫情等因素综合影响，小麦、玉米、谷物和肉类价格近期涨幅明显。

俄罗斯是全球主要小麦生产国和出口国。美国农业部数据显示，乌克兰和俄罗斯合计占全球小麦出口的近30%，是全球重要“粮仓”。俄乌冲突导致的供应链中断致使市场供应趋紧，引发全球粮食价格大幅波动。

埃及80%的进口粮食来自俄罗斯和乌克兰。开罗商会烘焙部负责人阿蒂亚·哈马德告诉新华社记者，该国面粉价格从2月的平均每吨9000埃镑（1埃镑约合0.06美元），飙升至3月的1.1万埃镑。

土耳其葵花籽油有近四成依赖进口，主要进口来源国为俄罗斯和乌克兰。近期，该国葵花籽油价格涨幅超三成。

与此同时，近两年来土耳其的小麦进口成本也持续增加。土耳其官方数据显示，2020年进口一吨小麦平均价格约230美元；2021年，受疫情影响，进口价格上涨至297美元；今年以来，受该国高通胀率和俄乌冲突影响，这一价格已飙升至346美元。

粮食安全问题凸显

持续走高的粮食价格，对部分中东国家粮食安全的影响正在逐渐显现，尤其是经济已陷入困境的黎巴嫩和也门。

黎巴嫩小麦进口商艾哈迈德·胡泰特告诉新华社记者，黎巴嫩近年来一直深陷金融危机和严重的外汇短缺，俄乌冲突进一步推高该国进口食品价格。由于全国小麦主要从乌克兰进口，黎巴嫩可能面临小麦短缺。

联合国世界粮食计划署3月发布的数据显示，也门有多达3.1万人正在面临饥荒。过去的三个月中，从乌克兰进口的小麦占也门进口小麦份额的31%，但进口价格比2015年高出7倍。

标本兼治保障粮食安全

目前，埃及、土耳其等国已出台一揽子措施，旨在帮助民众应对快速上涨的食品价格；同时，多国政府也在积极布局，从根本上加强本国粮食安全保障。

埃及总理马德布利近期宣布，政府将增加出售带有国家补贴性质食品摊位的数量，同时加强市场价格监管。埃及贸易与工业部宣布，自3月11日起禁止小麦、蚕豆、小扁豆、意大利面和各种面粉出口三个月。

土耳其政府也已宣布降低基本食品增值税，同时大幅提高每月最低工资和退休人员养老金。

从长远来看，部分中东粮食进口国正寻求以多重措施加强粮食安全。马德布利表示，埃及正在拓展包括美国、阿根廷、加拿大、巴拉圭在内的更多小麦进口国。

近年来，埃及政府通过提供种子化肥、教授种植技术、保证政府收购价等措施，持续鼓励农民增加粮食耕种面积和产量，效果明显。埃及农业部长古赛尔日前表示，埃及小麦进口量已经从前几年的1200万吨，大幅下降到2021年的约550万吨。

阿联酋《国家报》报道，该国去年开始启动“食品技术谷”项目，旨在开发和使用现代技术增加粮食产量。尽管阿联酋适合耕种的土地面积稀少，但借助垂直农业、水培技术等，农业产值近年来迅速增长。该国计划在未来三年内，将农业产值增长到220亿美元。

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