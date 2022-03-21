新华社曼谷3月21日电 通讯：泰国华人“小诗磨坊”——三千首诗与十六载

新华社记者王腾 宋宇

“那次在鹭岛/握出一树凤凰花/这次在湄南河畔/握出一江温情/下次不知在何处/掌心早已握满思念。”

今年84岁的曾心，是泰国第三代华裔，也是“小诗磨坊”诗社的召集人，他的人生就像笔下的这首诗《握手》，把鹭岛（厦门的别称）和湄南河连在一起。

曾心年少时曾求学于厦门大学中文系和广州中医学院（现广州中医药大学）。在中国工作20余年后，他回到出生地曼谷行医。

杏林春暖，橘井泉香。悬壶济世多年后，50岁的曾心放下药箱，拿起笔，在“知天命”之年开始写诗。

曾心说：“在厦门大学求学期间，冰心的《繁星》《春水》、宗白华的《流云小诗》就在我的心中埋下了诗歌的种子。”

曾心不仅自己写诗，还在2006年召集7位泰国华人诗友成立了“小诗磨坊”诗社，创作六行以内小诗。谈及诗社名字的由来，曾心借用一名诗友的话说：“诗心即为磨坊，把匆匆岁月的行色，磨成涓涓细流，流入江河。”

在曾心的书架上，15本《小诗磨坊》诗集依次排开。16年来，诗社已刊发小诗3000余首。曾心说：“泰国华人的小诗数量，已相当于十部《诗经》。”

厦门大学中文系副教授苏永延说：“‘小诗磨坊’历经10余年发展，无论意象、技巧，都有丰富成就，他们既有共同特色，又有每个人的个性特点。”

不同于曾心小诗推崇的“大道至简”，67岁的杨玲在《月光》中写道：“蘸月光写诗/月光淡淡诗也淡淡/月光朦胧诗也朦胧/月光如水/诗如水上的月光。”作为“小诗磨坊”第一位女诗人，她的诗歌富于女性特有的气质，柔和而典雅。

对于泰华诗人来说，凡是汉字传播的地方，都有中文诗歌生长的空间，通过诗歌追寻文化原乡，是他们创作中不变的底色。

杨玲说：“当前泰国也在支持中文教学和传播，我希望尽我们这一代海外华人的心意，推广中华文化，我不想成为泰国最后一代懂中国文学的人。”

诗“磨”不停，诗篇不止。

如今，“小诗磨坊”成员已从最初的8人增至13人。38岁的杨搏是其中最年轻的一位。

“我的祖国/已经成为那熟悉的异乡/但在我最深的梦里/仍旧是孔孟老庄/仍旧是大豆高粱/仍旧是黄河长江。”

任教于泰国纳瑞宣大学中文系10余年的杨搏，已在彭世洛府安家落户、娶妻生子，但翻开他的诗集，扑面而来的依然是对故土的深沉思念。

杨搏说：“老一辈泰华作家创作动机很淳朴，既不为成名，也不为稿费，只是单纯热爱中国文学并有传播中华文化的使命感。”

作为“小诗磨坊”的新生代，杨搏也努力推动架起中国文学通向泰国的桥梁。他开设中国古代文学课，为热爱中文的泰国学生讲授诗经乐府、唐诗宋词。他还积极翻译国内文学著作，向泰国读者介绍中国文学最新成就。

厦门大学中文系教授周宁在为《小诗磨坊》诗集作序时写道：“他们在现实世界过着富足安定的生活，却把精神寄托在方块字垒起的诗行里。”

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