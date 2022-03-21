新华社大马士革3月19日电 （国际观察）美国反对无果 阿叙关系再改善

新华社记者汪健 郑一晗

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德18日访问阿联酋，和阿领导人举行会谈，就双边关系、叙利亚局势以及共同关心的地区和国际问题等进行讨论。这是2011年叙利亚危机爆发以来巴沙尔首次访问阿拉伯国家。美国则对阿联酋接待巴沙尔到访“深感失望”。

分析人士认为，此访标志着叙利亚和阿联酋乃至更多阿拉伯国家进一步走近，以阿联酋为代表的阿拉伯国家和叙利亚改善关系符合各自政治、经济利益，美国长期以来孤立叙利亚的政策越来越不被阿拉伯世界所认可。

会谈亲切友好

据当地媒体报道，巴沙尔18日受到阿联酋政府热情接待。阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长阿勒马克图姆和阿联酋阿布扎比王储阿勒纳哈扬分别与巴沙尔举行会谈。阿勒纳哈扬表示，叙利亚是“阿拉伯安全的关键支柱”，阿联酋期待与叙利亚合作，助其实现稳定和发展，希望“这次访问成为叙利亚和整个地区和平与稳定的开始”。同时他还强调，所有在叙利亚非法存在的外国军队应撤出。

阿联酋《国民报》报道，巴沙尔此访是阿叙两国近期多轮沟通和协商的结果，双方在涉及各自利益的多个领域进行了广泛磋商。阿联酋将向叙利亚提供政治和人道主义支持，促进达成和平解决方案。

叙危机爆发后，阿拉伯国家联盟（阿盟）中止了叙利亚的成员国资格，包括海湾阿拉伯国家合作委员会成员国在内的许多阿拉伯国家关闭了驻叙大使馆。

叙利亚政治学专家胡萨姆·舒艾卜认为，此访的意义不仅在于叙利亚和阿联酋两国关系改善，还传达出了海湾国家乃至整个阿拉伯世界希望与叙利亚重修于好的清晰信号。“因为阿联酋是海湾国家的先锋，是叙利亚重返阿拉伯世界的大门。”

阿叙相互需要

近年来，阿联酋和叙利亚逐步加强外交联系。2018年12月底，阿联酋重新开放驻叙利亚大使馆。2021年11月9日，阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉率团访问叙利亚并与巴沙尔举行会见。除阿联酋外，多个阿拉伯国家都表现出实现与叙关系正常化的意愿，埃及、黎巴嫩等国纷纷呼吁阿盟恢复叙利亚成员国资格，多国重开驻叙使馆或与叙利亚接壤的边境口岸。

分析人士指出，对阿拉伯国家而言，与叙利亚重修于好既涉及地缘政治利益，也关乎经济收益。

在地缘政治方面，叙危机期间，伊朗和叙利亚的关系不断拉近，引起海湾阿拉伯国家警惕。叙利亚政治分析人士伊马德·萨利姆说，沙特、阿联酋等国要在地区内制衡伊朗和土耳其，就必然要拉拢叙利亚。经济因素也是阿拉伯国家改善和叙政府关系的重要原因。叙利亚拥有重要的陆路口岸和天然气管道，黎巴嫩、约旦等国为了解决本国经济困境，希望改善对叙关系，寻求更多合作可能。

对叙利亚而言，和阿拉伯国家加强互动既能获取政治支持，改变持续多年的外交孤立状态，也有利于和阿联酋等地区重要经济体加强合作，改善受战火、新冠疫情和西方制裁重创的经济。

美国反对无果

去年11月阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉率团访叙时，美国政府官员就曾表示，不支持“正常化或修复”与巴沙尔政权的关系。对于此次巴沙尔访问阿联酋，美国国务院发言人普赖斯回应称，美方不支持其他国家与叙政权关系正常化，在叙危机政治解决方案取得进展前不会取消对叙制裁，也不会支持叙重建。

2016年12月9日，在叙利亚北部城市阿勒颇市吉卜林临时安置点，从反政府武装控制区撤出的儿童在吃饭。（新华社记者杨臻摄）

分析人士指出，部分阿拉伯国家认为，美国忽视这些国家的安全关切，未能有效遏制伊朗扩张地区影响力，美国在中东地区角色的不确定性正在加大。同时，以美国为首的西方国家对叙制裁造成地区经济、人道局势恶化，也引起相关国家反感。上述原因都促使阿拉伯国家采取更加积极主动的姿态频频与叙互动。

伊马德·萨利姆指出，基于自身政治和经济利益考量，中东各国已开始展开平衡外交，寻求发展与美国以外国家的关系。（参与记者：苏小坡）

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