新华社北京3月20日电 请看新华社记者从俄罗斯莫斯科、乌克兰哈尔科夫、意大利罗马发回的报道——

@俄罗斯

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日表示，俄军18日使用“匕首”高超音速导弹系统摧毁了乌克兰武装部队位于伊万诺-弗兰科夫斯克州的一个大型地下导弹和航空弹药库，并利用“棱堡”岸防导弹系统摧毁了数个位于敖德萨州的乌无线电工程情报中心。

乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克18日接受彭博电视台采访时表示，由于乌俄“相互排斥”的立场，双方谈判可能拖延数周。他表示，乌方在某些方面绝不妥协，“我们不能放弃任何领土”。

俄外长拉夫罗夫19日表示，他感觉在俄乌谈判中美国一直对乌方代表团施压，不允许其同意俄方提出的要求。

据俄总统网站消息，俄罗斯总统普京19日应约与卢森堡首相贝泰尔通电话。普京说，乌克兰武装力量不断对顿涅茨克和卢甘斯克多地进行导弹袭击，导致大量平民伤亡。他还表示，美国在乌克兰的军事生物活动不可接受，对俄罗斯乃至整个欧洲都构成了巨大危险。

@乌克兰

乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克19日表示，当天各方就开通10条人道主义通道达成一致，乌方当天将派车队赴马里乌波尔将当地民众疏散至扎波罗热州别尔江斯克市，此外在基辅州、卢甘斯克也开通多条人道主义通道，乌方计划当天向赫尔松州运送4车人道主义物资。

在乌克兰第二大城市哈尔科夫市，趁着形势暂缓，不少市民外出采购食物、药品等生活必需品，一些购物中心和超市排起长队。部分社区已恢复供电。

@意大利

意大利总理德拉吉18日在罗马会见西班牙首相桑切斯、葡萄牙总理科斯塔与希腊总理米佐塔基斯。德拉吉在会后的联合记者会上说，乌克兰局势给欧洲能源供应带来极大不稳定性，让此前本就脆弱的欧洲能源市场雪上加霜。

德拉吉表示，欧洲需要采取双管齐下的办法，在寻求以多种渠道获取天然气等能源的同时，迅速增加可再生能源的供应量。

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(责编：贾文婷、崔越)