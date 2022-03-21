人民网华盛顿3月20日电 （记者李志伟）3月20日，中国驻美国大使秦刚接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”（FACE THE NATION）节目主持人玛格丽特·布伦南直播采访。秦刚就乌克兰问题等阐述中方立场。

秦刚表示，上周五，习近平主席同拜登总统视频通话，通话是坦诚、深入、建设性的。习近平主席非常清楚地表明了中方立场，那就是中方主张和平，反对战争。中国是爱好和平的国家。乌克兰局势发展到今天的地步，是中方不愿看到的。中方呼吁尽早停火止战，正在劝和促谈，并提供人道主义援助。

秦刚强调，中方一直在劝和促谈、呼吁停火止战，也将继续这么做。一味谴责无济于事，我们需要的是智慧、勇气和有效外交。中国同俄、乌都保持良好关系，也与美、欧等方面保持密切沟通。这使得中方能同危机所有相关方说上话。因此，中方的独特地位有助于和平解决这一危机。

秦刚还表示，有关中方向俄方提供军事援助的说法是虚假信息，我们对此反对。中方给乌克兰人民送去食品、药品、睡袋和婴儿奶粉，而不是向任何一方提供武器弹药。我们反对战争，将尽一切努力推动局势降温。

在采访过程中，美国哥伦比亚广播公司主持人布伦南表现咄咄逼人，多次无理打断秦刚的讲话。有外国网友批评说，布伦南的采访是“可怕和可耻的”，她在引导谈话并反复问同一个问题。另一名外国网友批评说，布伦南强行阻止中国大使回答问题的空间、时间与连续性，通过这种操作减少中国大使的评论窗口。

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