人民网曼谷3月20日电 （记者孙广勇）3月20日，由泰国海上丝路孔子学院举办的天津——泰国职业教育奖学金选拔考试圆满结束。此次考试分为两个专场，分别为3月19日举办的社科类专场考试和3月20日举办的技术类专场考试。文理兼顾的考试设置，满足了泰国职校学生在不同专业领域的学习需求与职业发展需要。

在全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延的大环境下，此次奖学金选拔仍有很多考生报名参加考试，考生来自泰国邦纳商业学院、春武里技术学院、曼谷工商管理旅游学院、帕瓦纳·菩提坤职业学院、清迈职业学院等30余所职业院校。此次奖学金支持的专业覆盖面广且与泰国4.0战略发展和东部经济走廊发展需求吻合，其中技术类包含：动车组检修技术专业、铁道信号自动控制专业、新能源汽车技术专业、制冷与空调技术专业；社会科学类包含：物流管理专业、数字媒体技术专业、跨境电子商务专业、旅游管理专业、国际商务专业、会计专业。

本次奖学金选拔考试从中文专业知识、跨文化交际能力、个人综合素质、时事内容见解等方面进行了全面的考核，以便选拔出综合素质过硬的学生，培养具备“中文+职业技术”能力的人才，以更好地适应“泰国4.0发展战略”，为泰国培养更多的“懂中文、会技术”的专业人才。

从2015年至今，海丝孔院共计推荐8批次258人获得该项奖学金，目前已经毕业的学生有119人，其中也涌现不少“杰出校友”。他们是“中文筑梦、技能成才”的践行者，为中泰发展建设贡献了自己的力量。

作为“一带一路”中泰人文交流的重要平台，海上丝路孔子学院一直将泰国的职业教育中文人才培养作为工作重点以及特色发展之路，推出了一系列“中文+职业技能”项目，助力泰国4.0战略与“一带一路”倡议对接。孔院中方负责人陈巍表示，未来海上丝路孔子学院将继续发挥平台和渠道的优势，深化与泰国职业教育的合作，为泰国培养更多中文水平过硬又精通职业技术的复合型人才，为中泰两国的经济发展作出贡献。

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