新华社纽约3月20日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其外长恰武什奥卢20日说，俄罗斯和乌克兰在停火谈判的“关键”条款上取得进展，但仍有些问题需要在两国领导层面做出决定。俄方20日表示将开通马里乌波尔的人道主义通道，以有序撤离平民和运送人道主义物资。

——土耳其发行量最大的报纸《自由报》20日援引恰武什奥卢的话报道，俄乌双方在一些重要和关键问题上的立场趋同，但有些问题需要在领导层面做出决定。如果双方不从其目前立场后退，“我们对（俄乌）停火抱有希望”。

——乌克兰总统泽连斯基20日在接受美国有线电视新闻网采访时表示，他愿意与俄罗斯总统普京进行谈判，应该利用一切模式和机会与普京谈判。他同时强调，在领土完整和主权问题上，没有妥协余地。

——根据俄罗斯国防部官网发布的通报，俄国家防御指挥中心负责人米津采夫20日晚在吹风会上表示，俄方将出于人道主义目的，于莫斯科时间21日10时（北京时间15时）开通马里乌波尔的人道主义通道。俄方希望在莫斯科时间21日5时前得到乌方有关撤离平民提议的书面回应。米津采夫同时表示，俄方20日继续开放基辅、切尔尼戈夫、苏梅和哈尔科夫等地的人道主义通道，并确保路线安全。乌克兰方面也在基辅、哈尔科夫和扎波罗热等地开通多条人道主义通道。

——乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克20日表示，当天计划开通的7条人道主义通道，最终成功开通4条，当天乌方共疏散7295名居民。乌方计划21日从扎波罗热派遣50辆大巴前往马里乌波尔继续疏散当地居民。

——乌克兰国家核电公司20日发表声明说，切尔诺贝利核电站工作人员进行了部分轮换和疏散，包括50名核电站值班人员、9名乌克兰国民卫队士兵在内的64人进行了轮换。2月24日，俄罗斯军队控制了切尔诺贝利核电站并与乌方核电站保护军人就共同保障核电站设施达成协议。截至3月20日，这批被轮换的乌方工作人员已在切尔诺贝利核电站工作了近600个小时。

——俄罗斯经济发展部长列舍特尼科夫20日在俄第一频道直播节目中表示，俄罗斯经济韧性很强，即便面对制裁，俄经济仍有望实现增长。他说，俄经济将不得不经历一段适应期，这是“必须经历的重大变革”，但之后俄经济将获得增长和发展机会。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫20日晚间通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌方214架无人机、1483辆坦克和其他装甲车辆、150台多管火箭炮、584门野战火炮和迫击炮、1279辆军用特种车辆。（参与记者：李东旭、黄河、熊思浩）

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