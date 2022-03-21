■受访专家：中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员 陈凤英

图为广东省深圳市CBD风光。

新华社记者 毛思倩摄

据新加坡《海峡时报》网站近日报道，为保持当前经济增速，中国将建设更多城市群并加快推进城市化进程。专家认为，城市群将成为未来经济增长主要驱动力，还将开辟新发展领域。

捷克世界报业辛迪加网站报道称，中国倡导包容、可持续的经济发展理念，支持世界和平与繁荣。在气候变化、地缘政治紧张和颠覆性技术改变全球价值链与生活方式的时代，城市和城市群是进行市场化改革开放试验、调整、适应的关键平台。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出：“以促进城市群发展为抓手，全面形成‘两横三纵’城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群。”

目前，整体来看，中国城市群建设卓有成效：

第一，显现规模效应。中国已建成七大城市群，包括南方的长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群和长江中游城市群及北方的京津冀城市群、中原城市群和关中平原城市群。相关报告显示，中国国内生产总值约70%来自七大城市群，经济规模显著。

第二，展露集聚效应。以长三角地区为例，其以三省一市为中心，构建起包含41个城市的大规模城市群，创造出中国近1/4的经济总量，是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。该地区明显表现出城市群建设的经济集聚效应。

第三，推进体制化改革。中国已建有21个自贸区。作为改革开放前沿，自贸区不断探索可复制可推广的经验做法，例如负面清单管理模式、人民币资本项目开放、数字经济等，均取得突破性成效。

城市群建设在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中被多次提及，因为它符合中国现阶段发展的需要。一方面，中国经济进入新发展阶段，城市群是区域协调发展的必然产物。部分城市、地区先行先试，提前“完成现代化目标”，更好带动其他地区进行现代化建设，是新发展阶段中国现代化进程的重要条件。另一方面，国际经验值得借鉴。多国在建立城市群方面拥有成功经验，如以纽约等城市为核心的美国东部城市群、以东京等城市为核心的日本太平洋沿岸城市群等，其发展经验均具有借鉴意义。

从全球范围来看，当前中国城市群经济占比优势显著，其中长三角城市群、粤港澳大湾区和京津冀城市群发展成熟，有望进一步发展成世界级城市群。但中国城市群与其他世界级城市群相比，还存在投入产出效率较低、区域一体化水平较低、区域协调发展体制机制不健全等问题，在建设质量方面有待提升。

未来，在中国迈向中等发达国家进程中，城市群建设将是促进城市可持续发展、经济高质量发展的重要举措。条件较好的中心城市应带动周边区域发展，形成以城市群为主体形态的区域增长动力源。中国应以国际经验为基础，明确城市群内各地分工，建设有中国特色的城市群，在推动社会经济高质量发展、可持续发展的道路上行稳致远。

（张佳泋采访整理）

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