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印尼力促数字经济发展

本报记者   张  杰
2022年03月21日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　疫情防控期间，印度尼西亚网购、物流和外卖平台的销售量出现爆发式增长。印尼统计局近期发布的数据显示，印尼有47.75%的企业正利用信息技术开展在线营销，疫情发生前，这一数据仅为5.76%。截至2021年底，印尼互联网用户的累计购物总额增至700亿美元。

　　印尼中小微企业超过6400万家。受到疫情冲击，不少中小微企业经营困难。与此同时，居家生活催生出大量的线上教育、线上办公和线上购物等需求，越来越多中小微企业加速将业务迁移到线上数字平台。印尼中小企业与合作社部部长德登·玛斯杜基说，从2020年7月至2021年6月，印尼共有650万家中小微企业将业务迁移到电商平台，这表明印尼经济结构发生了显著变化。

　　印尼总统佐科表示，印尼经济将加速向数字化转型，政府将持续出台各种举措，促进经济、教育、金融、交通、医卫等各领域的数字化转型。印尼旅游与创意经济部从2021年开始，通过与电商平台合作，向入驻平台的中小微企业提供补贴，也鼓励民众线上购物。旅游与创意经济部还与教育部联合，搭建线上教学平台，为旅游、餐饮等服务行业和IT行业从业人员提供线上培训课程，帮助他们应对疫情冲击并提高从业技能。

　　为加速金融数字化转型，印尼央行鼓励各大银行等金融机构推进支付系统数字化，以提升支付系统的快捷性、安全性、可靠性。印尼央行行长佩里·瓦吉约表示，数字化转型将助力印尼国民经济实现更快速、更强劲的复苏。

　　印尼岛屿众多，各地区基建环境与经济发展水平不一。印尼政府表示，未来5年，信息通信技术领域将是基建投资的重点，总计投资预计将达到国内生产总值的2.5%。印尼新首都的建设也将更加注重数字技术的落地。印尼海事与投资统筹部部长卢胡特表示，数字化转型将助推印尼经济加速复苏，对经济可持续增长具有重要意义。

　　（本报雅加达3月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 15 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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