本报记者 刘玲玲

法国国家统计与经济研究所发布的最新数据显示，截至2021年底，法国私营部门全年新增就业岗位67.77万个，除了工业部门外，各行业的就业人数均超过疫情前水平。法国《回声报》刊文指出，疫情防控期间，法国的互联网经济发展迅速。借助互联网、大数据等平台和新技术，越来越多法国年轻人选择灵活就业甚至创业，促进了就业市场复苏。

法国政府去年宣布投入10亿欧元支持在职培训，帮助青年获得在新兴产业尤其是互联网数字化领域就业所需技能。与此同时，政府加大了对18—25岁青年人的援助力度，总计投入5000万欧元在高校增设2万个临时就业岗位，招募对象主要为在校的本科高年级和研究生学生。为解决毕业生或年轻求职者“就业难”问题，政府还为生活有困难的青年提供每月500欧元津贴。

为保障劳动者权益，法国政府在疫情期间对低收入群体、自雇者、零工经济从业者等受疫情影响严重的劳动者提供了团体或个人补助资金，相关企业或自由从业者每月可申请最高1500欧元的团结基金，这一政策一直延续到去年年底。

2021年冬季，法国著名滑雪胜地霞慕尼的各大滑雪场热度不减。同上年相比，滑雪教练、酒店及餐馆服务员、雪场引导员等季节性工人数量大幅上升。为保障滑雪季季节工就业，法国政府延续了疫情发生以来实施的“部分失业”措施。该措施针对旅游、文化及体育等行业的季节工人，只要雇用季节工的企业经营效益低于预期水平，即可启动“部分失业”机制，由政府提供补偿。企业雇主可缓解临时性、周期性用工需求增多带来的压力，求职者也可实现有保障的灵活就业。

在社会保障体系中，法国还为灵活就业人员制定了单独的保险计划，进一步完善了零工市场建设，为因疫情暂时失业的灵活就业人员提供了生活保障。根据这项计划，灵活就业人员能够享受个人支付比例和报销率同企业雇员一致的医疗保险。按规定按时足额缴纳保险的灵活就业人员，在因患病或发生意外需休病假时，每日都可获得现金补贴。此外，根据欧盟在疫情后提出的经济补偿措施，失业的灵活就业人员被纳入“新冠肺炎疫情紧急失业风险”支持范围内，并可通过欧盟复苏基金获得一定补偿。

（本报巴黎3月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 15 版）

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