本报记者 彭 敏

随着针对中小微企业政策的逐步放宽，古巴非国有部门就业人数占比逐步上升。图为在古巴首都哈瓦那，两名商贩戴口罩出行。

新华社发

古巴经济计划部近日新批准成立118家中小微企业，包括113家私营企业、2家国有企业和3家非农业合作社。最近6个多月以来，古巴经济计划部共批准成立2478家中小微企业，其中绝大部分是私营企业。为加速推动经济转型和复苏，古巴政府于去年9月批准成立了首批中小微企业。到目前为止，大多数创建中小微企业的申请均获批准，预计将创造3.9万个新的工作岗位。

在古巴，中小微企业可以是国有、私营或混合型企业。据古巴媒体报道，当前古巴中小微企业最具代表性的参与领域是食品生产，从事该行业的中小微企业占比约34%，经营范围包括面包和面粉衍生品、蔬菜、水果、肉类、乳制品等。科技型中小微企业占比约26%，主要从事印刷服务、计算机编程等经济活动。另外，还有不少从事设备、家具、农林机械、橡胶制品和服装生产等的制造商。

中小微企业建筑商葛代娜表示，政府批准她成立企业，并允许金融机构向中小微企业提供外币贷款，方便了公司进口物资、生产设备和办公用品，她还雇用了38名员工。“我们得以租建办公室，增加工人数量，配备相关设备，自己生产材料，并将服务扩展到其他省份。”葛代娜说。

哈瓦那大学经济学院院长奥德里奥佐拉认为，中小微企业能够为古巴年轻人创造多元的就业机会，增加合法收入来源。未来古巴政府还需要适时出台合理的配套经济政策，激励中小微企业增强社会责任，积极参与到社会、环境等公共领域的建设项目中。古巴经济学家维达尔表示，随着针对中小微企业的政策逐步放宽，几年后，古巴非国有部门就业人数将占总就业人数的50%以上，这将进一步优化古巴经济结构、活跃古巴经济。

（本报墨西哥城3月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 15 版）

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