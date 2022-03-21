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“越来越多人将参与到冰雪运动中去”

本报记者  闫韫明  人民网记者  韦冬泽
2022年03月21日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　“北京冬奥会是一段难忘的记忆。我很喜欢‘冰墩墩’，还从北京带回来了一个。”南非奥委会前主席、国际奥委会荣誉委员萨姆·拉姆萨米近日向记者展示手机里他与“冰墩墩”的合照。

　　今年84岁的拉姆萨米对记者表示，他很荣幸能有机会出席北京冬奥会，“在全球疫情持续蔓延的背景下，冬奥会的成功举办得益于完备的组织和管理工作”。拉姆萨米说，北京冬奥会严密高效的闭环管理政策让他印象深刻。“我们每天都做核酸检测，许多志愿者始终身穿全套防护服。”拉姆萨米说，所有人都在为防止病毒传播付出努力，确保冬奥会安全、顺利举办，这非常难得。

　　从北京赛区到延庆、张家口赛区，拉姆萨米探访了北京冬奥会所有场馆。高效安全的通勤体验令他赞不绝口。尤其是京张高铁冬奥列车，让拉姆萨米惊叹不已：“时速350公里，运行平稳。列车上设施舒适、服务周到。”

　　拉姆萨米曾参与2008年北京奥运会的火炬传递。他表示，中国始终坚持绿色办奥理念，世界看到了中国的付出和成就。

　　拉姆萨米表示，中方以北京冬奥会的筹办为契机，带动3亿人参与冰雪运动，意义深远。他说，许多民众，尤其是小朋友，因为北京冬奥会对冰雪运动产生兴趣，这令他深受鼓舞。河北等地区滑雪场酒店的数量和服务水平也让他难忘，“有了这样的服务和配套设施，相信越来越多人将参与到冰雪运动中去”。

　　（本报约翰内斯堡3月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 15 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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